    महू बनेगा वंदे भारत मेंटेनेंस हब, 94.50 करोड़ से बनेगी दो नई पिट लाइन और आधुनिक शेड

    इंदौर से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए महू स्टेशन को मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने दो नई पिट लाइन और आधुनिक शेड को मंजूरी दी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 09:39:09 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 09:39:09 AM (IST)
    महू बनेगा वंदे भारत मेंटेनेंस हब, 94.50 करोड़ से बनेगी दो नई पिट लाइन और आधुनिक शेड
    महू रेलवे स्टेशन पर होगा वंदे भारत ट्रेन का रखरखाव। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. महू स्टेशन बनेगा वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस हब।
    2. रेलवे बोर्ड ने दो नई पिट लाइन को मंजूरी दी।
    3. परियोजना पर लगभग 94.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। भविष्य में इंदौर से संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए महू रेलवे स्टेशन को बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने यहां दो नई पिट लाइन और अत्याधुनिक तकनीक से लैस शेड के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

    इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 94 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए रक्षा संपदा विभाग से 3.48 एकड़ जमीन लेने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। भूमि हस्तांतरण के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है।


    वर्तमान में पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल अंतर्गत महू स्टेशन पर केवल एक पिट लाइन मौजूद है। नई स्वीकृति के बाद दो अतिरिक्त पिट लाइन बनने से कुल तीन पिट लाइन हो जाएंगी। इससे एक साथ कई ट्रेनों की सर्विसिंग संभव हो सकेगी।

    निर्माणाधीन आधुनिक शेड में वंदे भारत ट्रेन की साफ-सफाई, नियमित मेंटेनेंस और तकनीकी जांच की जाएगी। इससे ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित और सुचारु होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के पूरा होने के बाद महू स्टेशन वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित होगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और महू को रेलवे मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।

