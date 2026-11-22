नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कवटी में एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने 28 अक्टूबर की रात महिला की टापरी में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने और घटना किसी को बताने पर जान से मारने तथा पति को काम से निकलवाने की धमकी दी। इसके बाद आरोपित ने महिला के पति पर भी चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।