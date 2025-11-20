मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पातालपानी–कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन का संचालन 21 नवंबर से बंद, Indian Raiway ने जारी किया आदेश

    पश्चिम रेलवे ने प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन को 21 नवंबर से बंद करने का निर्णय लिया है। पातालपानी से कालाकुंड तक चलने वाली यह लोकप्रिय ट्रेन अपने प्राकृतिक झरनों और सुंदर वादियों के कारण यात्रियों की पहली पसंद रहती थी। लेकिन पातालपानी, बढ़िया, चोरल और खंडवा के बीच ब्राडगेज लाइन बिछाने के बड़े प्रोजेक्ट के चलते अब इसका संचालन अनिश्चितकाल तक रोक दिया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 07:24:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 07:24:40 PM (IST)
    पातालपानी–कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन का संचालन 21 नवंबर से बंद, Indian Raiway ने जारी किया आदेश
    Indian Railways News: 21 नवंबर से पातालपानी–कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन संचालन बंद। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. खंडवा तक ब्राडगेज लाइन कार्य शुरू।
    2. पातालपानी स्टेशन पर नया ब्रिज निर्माण।
    3. ट्रेन स्टाफ अब महू ट्रेनों में लगेगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू: प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन, जो पातालपानी से कालाकुंड (Patalpani-Kalakund Heritage Train) तक की खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक झरनों के बीच से होकर गुजरती है, उसका संचालन इस वर्ष 21 नवंबर से बंद किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे ने गुरुवार को हेरिटेज ट्रेन बंद करने का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। रेलवे ने इस रेल सेक्शन को पहले ही हेरिटेज घोषित किया था, लेकिन अब पातालपानी से बढ़िया, चोरल मार्ग होते हुए खंडवा तक ब्राडगेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

    हर वर्ष यह हेरिटेज ट्रेन मानसून के बाद अगस्त में शुरू होती है और मार्च या अप्रैल तक संचालित की जाती है। मगर इस बार रेलवे ने नवंबर में ही संचालन रोकने का निर्णय लिया है। यह फैसला रेलवे के विकास कार्यों विशेषकर ब्राडगेज प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए लिया गया है।


    महू से पातालपानी तक ब्राडगेज लाइन बिछाई जा चुकी है और इसका सीआरएस निरीक्षण भी संपन्न हो चुका है। अब पातालपानी से आगे खंडवा ब्राडगेज लाइन के लिए ट्रैक बिछाने तथा पातालपानी स्टेशन के पास नए रेलवे ब्रिज के निर्माण का काम किया जाएगा। इन कार्यों के चलते हेरिटेज ट्रेन अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगी।

    हेरिटेज ट्रेन के बंद होने से महू स्टेशन से चलने वाली नियमित ट्रेनों को अब अतिरिक्त रेलवे स्टाफ मिल पाएगा। पहले गार्ड, लोको पायलट, टीसी सहित अन्य कर्मचारी सप्ताह में तीन दिन हेरिटेज ट्रेन में ड्यूटी देते थे, अब उन्हें अन्य ट्रेनों में नियुक्त किया जाएगा।

    गौर करने वाली बात यह है कि इस ट्रेन को हर साल, खासकर मानसून से मार्च तक, यात्रियों से शानदार प्रतिसाद मिलता है। क्रिसमस और नववर्ष के दौरान तो यात्रियों की इतनी भीड़ रहती थी कि ट्रेन पूरी तरह भरी रहती थी। लेकिन इस वर्ष सैलानी हेरिटेज ट्रेन का आनंद और वादियों के मनोहारी दृश्य नहीं देख सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- रीवा में वन विभाग की टीम पर हमला, वनकर्मी को बनाया बंधक... मोबाइल से जबरन डिलीट कराए वीडियो

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.