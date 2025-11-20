मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रीवा में वन विभाग की टीम पर हमला, वनकर्मी को बनाया बंधक... मोबाइल से जबरन डिलीट कराए वीडियो

    MP News: रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र के ग्राम हरिजनपुरवा में वन विभाग की टीम पर हिंसक हमला हुआ। जंगली सूअर के अवैध शिकार को रोकने गई टीम के वनरक्षक अंशुमान साकेत को कमरे में बंद कर बंधक बनाया गया और उनके मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो और फोटो डिलीट कराए गए। भीड़ आक्रामक हो गई और वनरक्षक हरीशंकर पाल भी घायल हुए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 06:51:19 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 07:07:16 PM (IST)
    रीवा में वन विभाग की टीम पर हमला, वनकर्मी को बनाया बंधक... मोबाइल से जबरन डिलीट कराए वीडियो
    MP News: रीवा के हरिजनपुरवा में वनरक्षक को बंधक बनाने और मारपीट का मामला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मोबाइल से वीडियो और फोटो डिलीट कराए गए।
    2. जंगली सूअर के अवैध शिकार के आरोपी पकड़े।
    3. पनवार पुलिस ने वनकर्मी को सुरक्षित बाहर निकाला।

    ंनईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कल्याणपुर स्थित हरिजनपुरवा में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। वनरक्षक अंशुमान साकेत को कमरे में बंद कर बंधक बनाया गया और उनके मोबाइल में दर्ज वीडियो और फोटो जबरन डिलीट कराए गए। वन विभाग की टीम जंगली सूअर के अवैध शिकार को रोकने गई थी।

    वनरक्षक अभिभावन चौबे के अनुसार, जंगली सूअर के अवैध शिकार के आरोपी रमाकांत कोल को पकड़कर पूछताछ की जा रही थी। तभी पांच से अधिक ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वनकर्मियों से भिड़ गए। देखते ही देखते भीड़ आक्रामक हो गई और धक्का-मुक्की, मारपीट शुरू हो गई।


    ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की टीम घरों में घुसकर महिलाओं से बहसबाज़ी कर रही थी और गाली-गलौज कर रही थी। वे यह भी कह रहे हैं कि “असल शिकारी तो बच निकले, लेकिन आदिवासी परिवारों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं और गांव के दबंग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।”

    वनरक्षक अंशुमान साकेत ने कुछ वीडियो बनाएं थे, जिसके कारण ही उन्हें बंधक बनाया गया। स्थिति बिगड़ने पर पनवार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आने के बाद भीड़ भाग गई और कमरे में बंद वनरक्षक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में वनरक्षक हरीशंकर पाल भी घायल हुए हैं।

    वन विभाग ने आरोपी रमाकांत कोल के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। थाना प्रभारी पनवार, प्रवीण उपाध्याय ने बताया कि मामले में वन अमले पर हमला, बंधक बनाने और मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है।

    यह भी पढ़ें- MP में किसानों की बल्ले-बल्ले, हाईटेंशन लाइन के लिए अब मिलेगा 200% मुआवजा, सरकार ने जारी किए नए नियम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.