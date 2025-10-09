MP Road Accident: इंदौर-खलघाट हाइवे पर भीषण हादसा, वैन चालक जिंदा जला

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू तहसील के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इंदौर-खलघाट हाइवे पर एक भीषण सड़क हादसे में ओमनी वैन में आग लग गई, जिसमें चालक वेन में ही जिंदा जल गया। वहीं, कार में सवार एक युवक की भी मौत हो गई। घटना के बाद सबसे पहले ग्रामीणजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार में फंसे युवकों को बाहर निकालना शुरू किया।

गैस किट की वजह से हुआ विस्फोट जानकारी के अनुसार घटना इंदौर-खलघाट हाइवे पर अवलाय ब्रिज पर हुई। जहां ओमनी वेन धामनोद से मानपुर की ओर जा रही थी। वहीं स्विफ्ट डिजायर कार मानपुर से धामनोद की ओर जा रही थी। इस दौरान स्विफ्ट अचानक डिवाइडर पार कर सामने से आ रही ओमनी वेन से टकरा गई। ओमनी वेन में गैस किट लगी होने से विस्फोट हुआ आग लग गई। जिससे वेन चालक जिंदा जल गया। वहीं कार भी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई।