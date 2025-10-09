MP Road Accident: इंदौर-खलघाट हाइवे पर भीषण हादसा, वैन चालक जिंदा जला

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 01:10:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 01:10:46 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू तहसील के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इंदौर-खलघाट हाइवे पर एक भीषण सड़क हादसे में ओमनी वैन में आग लग गई, जिसमें चालक वेन में ही जिंदा जल गया। वहीं, कार में सवार एक युवक की भी मौत हो गई। घटना के बाद सबसे पहले ग्रामीणजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार में फंसे युवकों को बाहर निकालना शुरू किया।

    गैस किट की वजह से हुआ विस्फोट

    जानकारी के अनुसार घटना इंदौर-खलघाट हाइवे पर अवलाय ब्रिज पर हुई। जहां ओमनी वेन धामनोद से मानपुर की ओर जा रही थी। वहीं स्विफ्ट डिजायर कार मानपुर से धामनोद की ओर जा रही थी। इस दौरान स्विफ्ट अचानक डिवाइडर पार कर सामने से आ रही ओमनी वेन से टकरा गई। ओमनी वेन में गैस किट लगी होने से विस्फोट हुआ आग लग गई। जिससे वेन चालक जिंदा जल गया। वहीं कार भी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई।

    ग्रामीणजन व पुलिस ने की मदद

    टक्कर व विस्फोट की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कार में सवार युवकों को बाहर निकाला। इस दौरान एक युवक कार में फंस गया और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। देर रात खबर लिखे जाने तक ग्रामीणजन व पुलिस मृतक युवक को बाहर निकालने का प्रयास करते रहे। वहीं 108 एंबूलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

