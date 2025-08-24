Ran Samvad in MP: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बड़ा मंथन... रक्षा मंत्री, सीडीएस व सेनाध्यक्ष होंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। पहली बार महू सेना द्वारा युद्ध पद्धति में नवाचार को लेकर राष्ट्रीय स्तर का रण संवाद-2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपरेशन सिंदूर के बाद महू की सैन्य संस्थानों में होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रथम संस्करण में 26-27 अगस्त को होंगे। जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह विशेष रूप से शामिल होंगे।

वहीं देशभर के अन्य सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। इसको लेकर महू शहर के आर्मी क्षेत्र की मुख्य माल रोड को भी बंद किया गया है। कार्यक्रम के तहत 25 से 27 अगस्त तक यह मार्ग पूर्णत: बंद रहेगा। वहीं ड्रीमलैंड से डीएसओएमआई चौराहा होते हुए चाकू चौराहे से मंडलेश्वर की ओर जाने वाला मार्ग खुला रहेगा।

यह है कार्यक्रम देशभर में पहली बार ट्राय-सर्विस सेमिनार रणसंवाद का आयोजन किया जाएगा। जिसकी शुरुआत महू से हो रही है। इसमें विशेष रूप से थल सेना, जल सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें युद्ध, युद्धनीति और युद्ध-लड़ाई पर तकनीक का प्रभाव विषय पर बातचीत होगी। जिसमें प्रतिष्ठित कमांडर, रक्षा उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि विचार साझा करेंगे। इसमें युद्ध पद्धति में नवाचार व नई तकनीकों पर विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श भविष्य के लिए सशस्त्र बल तैयार करने, युद्ध के अभ्यासियों के लिए अद्वितीय मंच उपलब्ध कराने, शिक्षा जगत और रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने को ध्यान में रखकर किया जाएगा।