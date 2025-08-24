मेरी खबरें
    Ran Samvad 2025: आपरेशन सिंदूर के बाद महू की सैन्य संस्थानों में होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रथम संस्करण में 26-27 अगस्त को होंगे। जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह विशेष रूप से शामिल होंगे।

    By Harshal Gehlot
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 07:09:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 07:09:55 PM (IST)
    Ran Samvad in MP: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बड़ा मंथन... रक्षा मंत्री, सीडीएस व सेनाध्यक्ष होंगे शामिल
    महू में होगा ट्राय-सर्विस सेमिनार रणसंवाद। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. देश में पहली बार महू में होगा ट्राय-सर्विस सेमिनार रणसंवाद
    2. रक्षामंत्री, सीडीएस सहित तीनों सेना के प्रमुख होंगे शामिल
    3. भविष्य की युद्ध पद्धति और नवाचार पर संवाद में होगी चर्चा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। पहली बार महू सेना द्वारा युद्ध पद्धति में नवाचार को लेकर राष्ट्रीय स्तर का रण संवाद-2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपरेशन सिंदूर के बाद महू की सैन्य संस्थानों में होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रथम संस्करण में 26-27 अगस्त को होंगे। जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह विशेष रूप से शामिल होंगे।

    वहीं देशभर के अन्य सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। इसको लेकर महू शहर के आर्मी क्षेत्र की मुख्य माल रोड को भी बंद किया गया है। कार्यक्रम के तहत 25 से 27 अगस्त तक यह मार्ग पूर्णत: बंद रहेगा। वहीं ड्रीमलैंड से डीएसओएमआई चौराहा होते हुए चाकू चौराहे से मंडलेश्वर की ओर जाने वाला मार्ग खुला रहेगा।

    यह है कार्यक्रम

    देशभर में पहली बार ट्राय-सर्विस सेमिनार रणसंवाद का आयोजन किया जाएगा। जिसकी शुरुआत महू से हो रही है। इसमें विशेष रूप से थल सेना, जल सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें युद्ध, युद्धनीति और युद्ध-लड़ाई पर तकनीक का प्रभाव विषय पर बातचीत होगी। जिसमें प्रतिष्ठित कमांडर, रक्षा उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि विचार साझा करेंगे।

    इसमें युद्ध पद्धति में नवाचार व नई तकनीकों पर विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श भविष्य के लिए सशस्त्र बल तैयार करने, युद्ध के अभ्यासियों के लिए अद्वितीय मंच उपलब्ध कराने, शिक्षा जगत और रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

    महू के यह मार्ग होंगे बंद

    आयोजन के तहत महू सेना द्वारा महू में तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर महू यातायात पुलिस ने ट्रफिक प्लान भी बनाया है। ट्रैफिक सूबेदार विनोद यादव ने बताया कि 25, 26 और 27 को माल रोड को पूरी तरह बंद किया जाएगा। इसमें आंबेडकर जन्मभूमि स्मारक के पास राम मंदिर होते हुए डीएसओएमआई तक जा रहे माल रोड पर जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वहीं महू शहर के किशनगंज आरओबी से होते हुए ड्रीमलैंड तक जाने वाले भायाजी मार्ग से माल रोड पर जुड़ने वाले मार्ग भी बंद रहेंगे।

    इसमें गर्ल्स स्कूल चौपाटी से माल रोड जाने वाला मार्ग, भायाजी मार्ग से गेटवेल अस्पताल होते हुए माल रोड, मदर मेरी स्कूल से, भायाजी मार्ग से बत्तीवाला चौराहा मार्ग और गैरिसन ग्राउंड से माल रोड जुड़ने वाले मार्ग पर आवाजाही बंद रहेगी। इसके पूर्व 23 और 24 को सांकेतिक रूप से बंद किया है ताकि सभी को पता चल सके।

    यह होगा वैकल्पिक मार्ग

    इंदौर की ओर से किशनगंज आरओबी से आने वाले मार्ग गर्ल्स स्कूल चौपाटी से भायाजी मार्ग से होते हुए ड्रीमलैंड चौराहे पर जाएंगे। ड्रीमलैंड से डीएसओएमआई होते हुए चाकूल चौराहे की ओर जाने वाला मार्ग खुला रहेगा। इससे महू से मंडलेश्वर व मानपुर की ओर जाने मार्ग पर जा सकेंगे। इसके लिए भायाजी मार्ग पर खड़े वाहनों को हटवाया जाएगा। ताकि यातायात सुगम रहे।

