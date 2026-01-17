महू में वेटरनरी कॉलेज के बाद बाहर फायरिंग में युवक के चेहरे और पैर में लगी गोली, इंदौर रेफर किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। किशनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वेटरनरी कॉलेज के बाहर शनिवार को फायरिंग की घटना सामने आई। अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में दीपक आंजना नामक युवक घायल हो गया। उसके चेहरे और पैर में गोली लगने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद घायल दीपक को तत्काल महू के मेवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इंदौर रेफर कर दिया गया।

सूचना मिलते ही किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल को सील कर दिया गया। पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र में जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस को गोली के खाली खोके मिले हैं। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। फायरिंग के कारणों और आरोपितों की तलाश में जांच शुरू कर दी गई है। टीआई कुलदीप खत्री ने बताया कि घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं।