चंबल से 4 किमी सफर कर घर के आंगन में पहुंचा मगरमच्छ, जालों को तोड़कर भागने की कोशिश... जानिए फिर क्या हुआ

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। चंबल नदी में मगरमच्छों की आबादी बढ़ती जा रही है और यह खतरनाक जलीय जीव नदी से निकलकर बस्तियों तक भी पहुंचने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना बीती रविवार-सोमवार की रात में देवगढ़ क्षेत्र में हुई, जहां चंबल नदी से चार किलोमीटर दूर मगरमच्छ एक घर के आंगन में जा पहुंचा। पूरा परिवार सदमे में आ गया। सूचना के बाद चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की टीम ने साढ़े तीन घंटे रेस्क्यू चलाया, तब जाकर मगरमच्छ पकड़कर चंबल नदी में छोड़ा गया।

डंडों से खदेड़कर ग्रामीणों ने आंगन से बाहर निकाला घटना देवगढ़ थाना क्षेत्र के खुलावली गांव में शाला चौकी के पास की है। इस गांव के खेतों में कई ग्रामीणों ने घर बना लिए हैं। बस्ती के पास ही खेत में बने एक घर में रात 11 बजे विशाल मगरमच्छ जा पहुंचा। मवेशियों के रंभाने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य जागे, तब आंगन में 11 फीट लंबा मगरमच्छ था।