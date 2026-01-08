मुरैना में शीतलहर के प्रकोप में दिन का पारा 4.5 डिग्री लुढ़का, आंगनबाड़ी व स्कूल अब तीन दिन बाद खुलेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पूरा चंबल अंचल शीतलहर की चपेट में हैं। मुरैना में सर्दी के सितम ऐसे हैं, कि एक दिन में तापमान साढ़े चार डिग्री लुढ़का और दिन का तापमान 12 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिन और खतरनाक ठंड व शीतलहर के रहेंगे। इसे देखते हुए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिलेभर के आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। निजी व सरकारी स्कूलों की यह छुट्टी 9 और 10 दिसंबर को रहेगी। 11 जनवरी को रविवार है।

मौसम सही हुआ तो सोमवार से आंगनबाड़ी व स्कूल खुलेंगे। सुबह 10 बजे कोहरा कम हुआ, सूरज ने हल्की चमक बिखेरी, लेकिन सुबह साढ़े 10 बजे फिर धुंध छा गई। इसके बाद दिनभर सूरज नहीं निकला। बिना धूप के शीतलहर का असर और असहनीय हो गया।

हालत यह थी, कि गलनभरी सर्दी से बचने के लिए घरों में लोग हीटरों के आगे बैठे रहे, वहीं बाजार, चौपाल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे स्थलों पर लोग अलाव जलाकर हाथ सेंकते नजर आए। शाम होते ही शीत लहर और प्रचंड रूप में आ गईं, सर्दी नस्तर चुभोने लगी। सर्दी से ठिठुर रहे जनजीवन की हालत यह हो गई, कि शाम छह बजे से पहले ही लोग घरों में दुबकने लगे। शाम के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा सा छा गया। बच्चों के वीडियो सोशल मीडिया पर, छुट्टी की गुहार शीत लहर और असहनीय सर्दी के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ गई है, इस कारण मिडिल व प्राइमरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी की मांग उठने लगी है।