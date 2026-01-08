मुरैना में शीतलहर के प्रकोप में दिन का पारा 4.5 डिग्री लुढ़का, आंगनबाड़ी व स्कूल अब तीन दिन बाद खुलेंगे
गुरुवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। तड़के पांच बजे कोहरा इतना घना था कि हाईवे पर दृश्यता 50 मीटर भी नहीं रही। इस कारण वाहन धीमी रफ्तार से चलते रहे। ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 06:54:06 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 06:57:41 PM (IST)
पोरसा में नेशनल हाईवे पर सुबह 9:12 बजे छाया घना कोहरा।
HighLights
- राहत के लिए अलाव जलाकर हाथ सेंकते लोग।
- - गुरुवार का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा।
- अधिकतम तापमान 12, न्यूनतम सात डिग्री दर्ज।
नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पूरा चंबल अंचल शीतलहर की चपेट में हैं। मुरैना में सर्दी के सितम ऐसे हैं, कि एक दिन में तापमान साढ़े चार डिग्री लुढ़का और दिन का तापमान 12 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिन और खतरनाक ठंड व शीतलहर के रहेंगे। इसे देखते हुए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिलेभर के आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। निजी व सरकारी स्कूलों की यह छुट्टी 9 और 10 दिसंबर को रहेगी। 11 जनवरी को रविवार है।
मौसम सही हुआ तो सोमवार से आंगनबाड़ी व स्कूल खुलेंगे। सुबह 10 बजे कोहरा कम हुआ, सूरज ने हल्की चमक बिखेरी, लेकिन सुबह साढ़े 10 बजे फिर धुंध छा गई। इसके बाद दिनभर सूरज नहीं निकला। बिना धूप के शीतलहर का असर और असहनीय हो गया।
हालत यह थी, कि गलनभरी सर्दी से बचने के लिए घरों में लोग हीटरों के आगे बैठे रहे, वहीं बाजार, चौपाल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे स्थलों पर लोग अलाव जलाकर हाथ सेंकते नजर आए। शाम होते ही शीत लहर और प्रचंड रूप में आ गईं, सर्दी नस्तर चुभोने लगी।
सर्दी से ठिठुर रहे जनजीवन की हालत यह हो गई, कि शाम छह बजे से पहले ही लोग घरों में दुबकने लगे। शाम के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा सा छा गया। बच्चों के वीडियो सोशल मीडिया पर, छुट्टी की गुहार शीत लहर और असहनीय सर्दी के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ गई है, इस कारण मिडिल व प्राइमरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी की मांग उठने लगी है।
कई लोगों ने बच्चों के वीडियो बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इन वीडियो में कंबलों में दुबके बच्चे सुबह की ठंड में स्कूल जाने में होने वाली परेशानियों को बताते हुए छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे थे।
इसके बाद शाम पांच बजे कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कक्षा आठवीं तक के स्कूल व आंगनबाड़ियों का दो दिन का अवकाश घोषित कर दिया। कलेक्टर ने इस आदेश में लिखा है कि दोपहर ढाई बजे तापमान 12 डिग्री आ गया है, इसमें और गिरावट की संभावना है।
दो दिन बाद राहत की उम्मीद
- मुरैना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विज्ञानी हरवेंदर सिंह ने बताया कि मंगलवार को जो पूर्वानुमान जारी हुआ था।
- उसके हिसाब से तीन दिन तक कड़ाके की ठंड, शीतलहर का असर रहेगा। इस दौरान रात का तापमान पांच-छह डिग्री तक जा सकता है।
- सिंह ने बताया कि शुक्रवार के बाद इस कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। अभी शुक्रवार तक धुंध छाई रहेगी, शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा।
- उन्होंने बताया, कि बुधवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्यियस दर्ज किया गया था।
- गुरुवार न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर सात डिग्री पर आ गया, लेकिन दिन का तापमान साढ़े चार डिग्री लुढ़ककर 12 डिग्री सेल्सयस दर्ज हुआ है।
गेहूं की फसल को फायदा
- वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक संदीप सिंह तोमर ने बताया कि कोहरे और शीत लहर के कारण मावठ पड़ने लगी है। यह मौसम गेहूं की फसल के लिए बेहद अच्छा होता है।
- मावठ के कारण गेहूं के पौधों का विकास तेजी से होता है और अनाज का दाना बड़ा व चमकदार होता है, इससे पैदावार बढ़ती है। उन्होंने बताया, कि शीतलहर के कारण फसलों को भी नुकसान होता है, इसलिए किसान फसलों की सिंचाई करते रहे।
- खेतों के आसपास धुआं करते रहें, जिससे कोहरे से होने वाले नुकसानों से फसल को बचाया जा सके। उधर जिला अस्पताल में सर्दी जनित बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं।
- सबसे अधिक शिकायतें बुजुर्गों में सीने में दर्द की हैं। जीएस तोमर ने कहा कि सर्दी से बचाने के लिए बच्चे व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
- सुबह-शाम खुले में न निलकने दें। गर्म कपड़े पहनाकर रखें और गर्म पेय पदार्थ पीने को देते रहें।