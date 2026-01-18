मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अंबाह में किन्नर को बंधक बनाकर आधी रात में घर से लाखों की डकैती

    अंबाह थाना क्षेत्र में राबिया किन्नर के घर हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की। आठ से दस आरोपित छत के रास्ते घर में घुसे, मारपीट कर बांधा और सोना, चांदी, नक ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 09:51:05 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 09:51:05 AM (IST)
    अंबाह में किन्नर को बंधक बनाकर आधी रात में घर से लाखों की डकैती
    किन्नर के घर बीती रात डकैती की बड़ी घटना हुई। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अंबाह क्षेत्र में किन्नर के घर बड़ी डकैती हुई।
    2. आठ से दस हथियारबंद बदमाश घर में घुसे।
    3. मारपीट कर हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद किया।

    अंबाह, नईदुनिया प्रतिनिधि। अंबाह थाना क्षेत्र में राबिया किन्नर के घर बीती रात डकैती की बड़ी घटना हुई। कस्बे से क़रीब दो किलोमीटर दूर दोहरी रोड पर राबिया किन्नर का घर है, जो अन्य घरों से अलग थलग है। राबिया के अनुसार बीती रात आठ से दस हथियारबंद लोग छत के सहारे उनके घर में घुस आए। मारपीट करने के बाद हाथ पैर बांधकर कमरे में डाल दिया। इसके बाद पूरे घर में लूटपाट की।

    राबिया के अनुसार बदमाश 18-20 तोला सोना, लगभग एक किलो चांदी, चार लाख रुपये नकदी ले गए। किन्नर का पूरा घर कैमरों की निगरानी में है, लेकिन बदमाश इसकी ख़बर रखे थे और डीवीआर को खोलकर ले गए। इस घटना से पूरे अंबाह क्षेत्र में हड़कंप है। एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर सहित पुलिस अमला मौक़े पर पहुंचा, जांच में जुटे।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.