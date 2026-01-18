अंबाह में किन्नर को बंधक बनाकर आधी रात में घर से लाखों की डकैती

अंबाह, नईदुनिया प्रतिनिधि। अंबाह थाना क्षेत्र में राबिया किन्नर के घर बीती रात डकैती की बड़ी घटना हुई। कस्बे से क़रीब दो किलोमीटर दूर दोहरी रोड पर राबिया किन्नर का घर है, जो अन्य घरों से अलग थलग है। राबिया के अनुसार बीती रात आठ से दस हथियारबंद लोग छत के सहारे उनके घर में घुस आए। मारपीट करने के बाद हाथ पैर बांधकर कमरे में डाल दिया। इसके बाद पूरे घर में लूटपाट की।