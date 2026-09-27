पुलिस देख रेत माफिया में मची भगदड़, संकरी गलियों में दौड़े ट्रैक्टर; कार घसीटी, SP बंगले के पास रेत फेंकी

उन्होंने बताया कि वह धौलपुर से लौटकर आए। सामने से तेज रफ्तार में रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रालियों की लाइन आ रही थी, उन्होंने कार को हटाने सा साइड करने तक का समय नहीं दिया और सीधे टक्कर मार दी और उसके बाद कुछ दूर तक कार को घसीटते ले गए। कार किनारे हुई तो रेत माफिया वहां से रफ्तार में भाग निकले।