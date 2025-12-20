उधार चुकाने के बहाने बुलाकर बहनोई ने साले का काटा गला, हालत नाजुक, दो पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। उधार के रुपये देने के बहाने एकांत में बुलाकर एक युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना कैलारस कस्बे की है। घायल और आरोपित रिश्ते में साले-बहनोई लगते हैं। पुलिस ने बहनोई व उसके साथी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।
कैलारस के रिठौनिया निवासी 30 वर्षीय सदर सिंह पुत्र बचन सिंह यादव ने कुछ समय पहले जौरा थाना क्षेत्र के निरावली गांव निवासी पंजाब सिंह यादव को उधार रुपये दिए थे। पंजाब सिंह रिश्ते में सदर सिंह का बहनोई लगता है। बार-बार मांगने के बाद भी पंजाब सिंह ने रुपये नहीं दिए, इसे लेकर कुछ दिनों से दोनों में कहासुनी चल रही थी। सदर सिंह ने रुपये वापस करने की बात पंजाब सिंह के परिवार व ससुराल वालों को बताने की धमकी भी दे डाली थी। इससे परेशान पंजाब सिंह ने अपने साथी भानू गुर्जर निवासी पहाड़ी, बानमोर के साथ मिलकर सदर सिंह को खत्म करने की योजना बनाई।
शनिवार की शाम चार बजे के करीब पंजाब ने रुपये ले जाने की बात कहकर सदर सिंह को फोन करके रिठौनिया में ही गैस प्लांट के पास बुलाया। यहां पंजाब यादव व भानू गुर्जर ने सदर की मारपीट की, इसके बाद पंजाब सिंह ने सदर के गले पर बका से हमला कर दिया। बताया गया है कि घायल हालत में सदर यादव वहां से भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, यह देखकर आरोपित भाग निकले। घायल सदर को कैलारस अस्पताल से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। कैलारस पुलिस ने पंजाब व भानू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।