उधार चुकाने के बहाने बुलाकर बहनोई ने साले का काटा गला, हालत नाजुक, दो पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। उधार के रुपये देने के बहाने एकांत में बुलाकर एक युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना कैलारस कस्बे की है। घायल और आरोपित रिश्ते में साले-बहनोई लगते हैं। पुलिस ने बहनोई व उसके साथी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।

कुछ दिनों से दोनों में चल रही थी कहासुनी कैलारस के रिठौनिया निवासी 30 वर्षीय सदर सिंह पुत्र बचन सिंह यादव ने कुछ समय पहले जौरा थाना क्षेत्र के निरावली गांव निवासी पंजाब सिंह यादव को उधार रुपये दिए थे। पंजाब सिंह रिश्ते में सदर सिंह का बहनोई लगता है। बार-बार मांगने के बाद भी पंजाब सिंह ने रुपये नहीं दिए, इसे लेकर कुछ दिनों से दोनों में कहासुनी चल रही थी। सदर सिंह ने रुपये वापस करने की बात पंजाब सिंह के परिवार व ससुराल वालों को बताने की धमकी भी दे डाली थी। इससे परेशान पंजाब सिंह ने अपने साथी भानू गुर्जर निवासी पहाड़ी, बानमोर के साथ मिलकर सदर सिंह को खत्म करने की योजना बनाई।