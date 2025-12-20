मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उधार चुकाने के बहाने बुलाकर बहनोई ने साले का काटा गला, हालत नाजुक, दो पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

    Morena News: उधार के रुपये देने के बहाने एकांत में बुलाकर एक युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना कैलारस कस्बे की है। घायल और आरोपित रिश ...और पढ़ें

    By Hariom GaurEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 11:03:25 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 11:03:24 PM (IST)
    उधार चुकाने के बहाने बुलाकर बहनोई ने साले का काटा गला, हालत नाजुक, दो पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज
    बहनोई ने साले का काटा गला। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. उधार चुकाने के बहाने बुलाकर बहनोई ने साले का गला काटा
    2. मुरैना के कैलारस की घटना, दो पर हत्या के प्रयास का केस
    3. पुलिस ने बहनोई व उसके साथी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

    नईदुनिया न्यूज, मुरैना। उधार के रुपये देने के बहाने एकांत में बुलाकर एक युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना कैलारस कस्बे की है। घायल और आरोपित रिश्ते में साले-बहनोई लगते हैं। पुलिस ने बहनोई व उसके साथी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।

    कुछ दिनों से दोनों में चल रही थी कहासुनी

    कैलारस के रिठौनिया निवासी 30 वर्षीय सदर सिंह पुत्र बचन सिंह यादव ने कुछ समय पहले जौरा थाना क्षेत्र के निरावली गांव निवासी पंजाब सिंह यादव को उधार रुपये दिए थे। पंजाब सिंह रिश्ते में सदर सिंह का बहनोई लगता है। बार-बार मांगने के बाद भी पंजाब सिंह ने रुपये नहीं दिए, इसे लेकर कुछ दिनों से दोनों में कहासुनी चल रही थी। सदर सिंह ने रुपये वापस करने की बात पंजाब सिंह के परिवार व ससुराल वालों को बताने की धमकी भी दे डाली थी। इससे परेशान पंजाब सिंह ने अपने साथी भानू गुर्जर निवासी पहाड़ी, बानमोर के साथ मिलकर सदर सिंह को खत्म करने की योजना बनाई।


    यह भी पढ़ें- सतना HIV कांड की जांच करने पहुंची दिल्ली की टीम, उधर नवजात वार्ड में चूहों का तांडव, दो और 'खून के दलाल' गिरफ्तार

    पंजाब व भानू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज

    शनिवार की शाम चार बजे के करीब पंजाब ने रुपये ले जाने की बात कहकर सदर सिंह को फोन करके रिठौनिया में ही गैस प्लांट के पास बुलाया। यहां पंजाब यादव व भानू गुर्जर ने सदर की मारपीट की, इसके बाद पंजाब सिंह ने सदर के गले पर बका से हमला कर दिया। बताया गया है कि घायल हालत में सदर यादव वहां से भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, यह देखकर आरोपित भाग निकले। घायल सदर को कैलारस अस्पताल से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। कैलारस पुलिस ने पंजाब व भानू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.