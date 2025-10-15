मुरैना में दिनदहाड़े डकैती, मां बेटी को बंधक बनाकर 10 लाख रुपये नक़द 5 लाख के गहने लूटे
मुरैना के बड़ोखर क्षेत्र में दिनदहाड़े डकैती हुई है। यहां पांच बदमाश मां बेटी को हथियारों की दम पर बंधक बनाकर 10 लाख रुपये नक़द और पाँच लाख के गहने लूट ले गए।
Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 03:50:53 PM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 03:51:13 PM (IST)
