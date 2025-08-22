मेरी खबरें
    Digital Arrest: फर्जी ASI बनकर व्यापारी से की पैसों की मांग, डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर किया प्रताड़ित

    साइबर ठग ने एसआइ बनकर लगातार व्यापारी से पैसों की मांग करता रहा और केस में फंसाने की धमकी दी और डिजिटल अरेस्ट की भी धमकी दी। पुलिस को शुक्रवार को थाने पहुंचकर आवेदन दिया है। माताबाई का पुरा धमकन निवासी गिर्राज कुशवाह थोक सब्जी व्यापारी है। बीते दो से तीन दिनों से उनके मोबाइल पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 08:48:19 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 08:48:19 PM (IST)
    HighLights

    1. एसआइ बनकर व्यापारी से की पैसों की मांग
    2. फर्जी पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट की भी धमकी
    3. थाने में आवेदन लेकर पहुंचा व्यापारी गिर्राज

    नईदुनिया न्यूज, जौरा। ठग लगातार नए हथकंडे अपनाकर लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट लेते है। मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते है। ऐसा ही मामला जौरा कस्बे से आया है। यहां एक व्यापारी से ऑनलाइन ठगी की कोशिश की गई।

    फर्जी एसआइ बनकर किया डिजिटल अरेस्ट

    ठग ने एसआइ बनकर लगातार व्यापारी से पैसों की मांग करता रहा और केस में फंसाने की धमकी दी और डिजिटल अरेस्ट की भी धमकी दी। पुलिस को शुक्रवार को थाने पहुंचकर आवेदन दिया है। माताबाई का पुरा धमकन निवासी गिर्राज कुशवाह थोक सब्जी व्यापारी है। बीते दो से तीन दिनों से उनके मोबाइल पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे।

    धमकियों से परेशान होकर पुलिस में दर्ज की शिकायत

    कॉल करने वाला युवक अपना नाम राकेश तोमर बताता था और खुद को पुलिस सब इंस्पेक्टर कहकर परिचय देता था। आरोप है कि उसने व्यापारी से पैसे की डिमांड की और डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर व्यापारी अपने स्वजन के साथ जौरा थाने पहुंचा और पुलिस को लिखित आवेदन सौंपा। पुलिस ने शिकायत लेकर इस पर जांच शुरू कर दी है।

