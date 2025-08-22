Digital Arrest: फर्जी ASI बनकर व्यापारी से की पैसों की मांग, डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर किया प्रताड़ित

नईदुनिया न्यूज, जौरा। ठग लगातार नए हथकंडे अपनाकर लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट लेते है। मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते है। ऐसा ही मामला जौरा कस्बे से आया है। यहां एक व्यापारी से ऑनलाइन ठगी की कोशिश की गई।

फर्जी एसआइ बनकर किया डिजिटल अरेस्ट ठग ने एसआइ बनकर लगातार व्यापारी से पैसों की मांग करता रहा और केस में फंसाने की धमकी दी और डिजिटल अरेस्ट की भी धमकी दी। पुलिस को शुक्रवार को थाने पहुंचकर आवेदन दिया है। माताबाई का पुरा धमकन निवासी गिर्राज कुशवाह थोक सब्जी व्यापारी है। बीते दो से तीन दिनों से उनके मोबाइल पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे।