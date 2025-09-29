मुरैना में लड़के के साथ स्कूटी पर घूमते देखा तो पिता ने मार दी दिव्या को गोली! मां ने बताया सच

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। दिव्या सिकरवार मर्डर केस की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जा रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है, कि दिव्या को उसके पिता बंटू ने एक लड़के के साथ स्कूटी पर घूमते देख लिया था, तभी दिव्या को मारने की ठान ली। दिव्या के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को ग्वालियर में मेडिकल बोर्ड ने किया। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने से दिव्या की मौत की पुष्टि हुई है।

पुलिस ने पूछताछ में सख्ती बरती तो मां ने बताया सच अब पुलिस इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज करेगी, आरोपित किसको बनाया जाएगा, इसे लेकर पुलिस अधिकारी कुछ भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं। गौरतलब है, कि शिवनगर कॉलोनी में 24 सितंबर की रात 19 साल की दिव्या सिकरवार की हत्या कर शव को 21 किलोमीटर दूर गलेथा में क्वारी नदी में फेंक दिया, जो 28 सितंबर को मिला। दिव्या के पिता बंटू सिकवार, मां गुड़िया इसे खुदकुशी बताते रहे, लेकिन शव मिलने के बाद पुलिस ने पूछताछ में सख्ती बरती तो वह टूटने लगे।