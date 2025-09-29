मुरैना में लड़के के साथ स्कूटी पर घूमते देखा तो पिता ने मार दी दिव्या को गोली! मां ने बताया सच

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। दिव्या सिकरवार मर्डर केस की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जा रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है, कि दिव्या को उसके पिता बंटू ने एक लड़के के साथ स्कूटी पर घूमते देख लिया था, तभी दिव्या को मारने की ठान ली। दिव्या के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को ग्वालियर में मेडिकल बोर्ड ने किया। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने से दिव्या की मौत की पुष्टि हुई है।
अब पुलिस इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज करेगी, आरोपित किसको बनाया जाएगा, इसे लेकर पुलिस अधिकारी कुछ भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं। गौरतलब है, कि शिवनगर कॉलोनी में 24 सितंबर की रात 19 साल की दिव्या सिकरवार की हत्या कर शव को 21 किलोमीटर दूर गलेथा में क्वारी नदी में फेंक दिया, जो 28 सितंबर को मिला। दिव्या के पिता बंटू सिकवार, मां गुड़िया इसे खुदकुशी बताते रहे, लेकिन शव मिलने के बाद पुलिस ने पूछताछ में सख्ती बरती तो वह टूटने लगे।
अलग-अलग चली कई दौर की पूछताछ में दिव्या की मां गुड़िया ने पुलिस अधिकारियों को बताया है, कि दो दिन पहले यानी 22 सितंबर को दिव्या को किसी लड़के के साथ स्कूटी पर घूमते हुए पिता बंटू ने देख लिया था। इसके बाद दिव्या को पीटा भी। उस दिन घरवालों ने बचा लिया, तब गुस्से में बंटू ने कहा, कि अब किसी लड़के से बात भी की तो वह दिव्या को मार डालेगा।
बताया गया है, कि 24 सितंबर की रात दिव्या फोन पर किसी से बात कर रही थी, इसके बाद गुस्साए बंटू ने पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। उधर तीसरे दिन भी दिव्या के छोटे भाई अभिषेक, बहन परी के अलावा ग्वालियर में रहने वाले फूफा रिटायर फौजी यदुवीर सिंह भदौरिया का पता नहीं लगा है। इन तीनों की तलाश में तीसरे दिन यानी सोमवार को भी पुलिस टीमें हर संभावित जगह पर खोजबीन करती रहीं। पुलिस की दो टीमें उस पिस्टल की खोज भी कर रही हैं, जिससे दिव्या को गोली मारी गई थी।
यह पिस्टल बंटू के छोटे भाई रवि की बताई जा रही है, जो सेना में जवान है और दो अक्टूबर को रिटायर होने वाला है। दिव्या की लाश का पोस्टमार्टम सोमवार को ग्वालियर में डॉक्टरों की चार सदस्यीय टीम ने किया। इस टीम में महिला विशेषज्ञ डाक्टर भी थी, जिसने इस बात की जांच की, कि मृतका गर्भवती थी या नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगलवार दोपहर 12 बजे के बाद मिलेगी, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट में डाक्टरों ने सिर में गोली लगने से मौत की पुष्टि कर दी है। इसके बाद पुलिस टीम के सामने दिव्या की मौत हत्या या आत्महत्या, इस गुत्थी को पूरे प्रमाणों के साथ सुलझाने की रहेगी।
