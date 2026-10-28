नंबर प्लेट बदलकर ट्रक और 17.34 लाख का मुर्गीदाना लेकर ड्राइवर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। बानमोर के सीतापुर से करनाल के लिए भेजे गए 17.34 लाख रुपये कीमत के मुर्गीदाना समेत श्याम ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक को ड्राइवर मौसम खान निवासी उदयपुर ने बीच रास्ते से गायब कर दिया। बानमोर पुलिस की टीम, ट्रांसपोर्टर को साथ लेकर गायब ट्रक व ड्राइवर की तलाश कर रही है। पुलिस बाजारों में बेचे गए मुर्गीदाना के खरीदारों से संपर्क कर रही है ताकि अपराधी को दबोचा जा सके। पुरानी छावनी के ट्रांसपोर्टर प्रमोद शर्मा को ठेका दिया जानकारी के मुताबिक, नोएडा की यासिका प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड ने 5050 किलो मुर्गीदाना के 607 कट्टों को सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सात्विक एग्रो प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड से करनाल भेजने के लिए पुरानी छावनी के ट्रांसपोर्टर प्रमोद शर्मा को ठेका दिया।

ड्राइवर का कहना था कि वह मुरैना पार कर चुका है प्रमोद शर्मा ने बानमोर की श्याम ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक ट्रक आरजे 05 जीबी 6723 किराए पर लिया और 21 अक्टूबर को सीतापुर से मुर्गीदाना लदान कराकर उसे करनाल की बिल्टी पकड़ा दी। ट्रांसपोर्टर प्रमोद शर्मा ने ट्रक ड्राइवर मौसम खान से 21 अक्टूबर को संपर्क किया तो ड्राइवर का कहना था कि वह मुरैना पार कर चुका है।