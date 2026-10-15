मुरैना में नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों की चपेट में आया ई-रिक्शा, ड्राइवर और यात्री की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना के बानमोर से गुजरे नेशनल हाईवे 44 पर गुरुवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जाम के कारण हाईवे पर रुके ई रिक्शा को पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मारी और ई रिक्शा आगे खड़े ट्रक में जा घुसा। हादसे में ई रिक्शा चालक और उसमें सवार एक अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

बानमोर कस्बे के सिंधिया मार्केट के ठीक सामने यह घटना सुबह 11 बजे हुई, जब हाईवे पर जाम लगा हुआ था। इसी जाम में जेके टायर फैक्ट्री के सामने, छह नंबर चौराहा की ओर से सवारियां लेकर ई रिक्शा आया। कुछ सवारियां इंडस्ट्री एरिया के पास, कुछ नगर परिषद चौराहा पर उतर गईं। ई रिक्शा में बानमोर के गंगाराम का पुरा निवासी गिर्राज श्रीवास सवार थे।