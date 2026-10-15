Morena News: पोती की फीस के 50 हजार रुपये हुए चोरी, थाने से भगाया तो बुजुर्ग ने की ऑनलाइन शिकायत; पुलिस ने उसे भी किया रिजेक्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: मुरैना कोतवाली में कई लोग चोरी, ठगी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की शिकायत लेकर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रहीं। हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में ऐसी कई शिकायतें एसपी तक पहुंच रहीं।

ताजा मामला तो बड़ा ही हैरान करने वाला है, जहां कोतवाली पुलिस अफसरों ने मनमानी की सारी हदें पार कर दीं। पीड़ित को थाने से भगा दिया, उसने आनलाइन एफआईआर करवाई तो उस एफआईआर को खारिज कर दिया। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होने के बाद अब कोतवाली स्टाफ इस पीड़ित को एफआईआर के लिए बुला रहा है।