    मुरैना के बीहड़ में नकली शराब प्लांट का भंडाफोड़, 600 लीटर स्प्रिट, राइफल और चार कारतूस बरामद

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 02:17:53 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 02:17:53 PM (IST)
    मुरैना के बीहड़ में नकली शराब प्लांट का भंडाफोड़, 600 लीटर स्प्रिट, राइफल और चार कारतूस बरामद
    मुरैना के बीहड़ में नकली शराब प्लांट का भंडाफोड़

    नईदुनिया प्रतिनिधि,मुरैना। माता बसैया थाना पुलिस ने नाका गांव में आसन नदी किनारे बीहड़ क्षेत्र में नकली शराब बनाने का प्लांट पकड़ा है। यहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब और नकली शराब बनाने की सामग्री मिली है। पुलिस ने मौके से सात आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है।

    माता बसैया थाना प्रभारी अरुण कुशवाह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। आसन नदी किनारे बीहड़ के सुनसान क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर अवैध शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश दी।


    1000 लीटर अवैध शराब बरामद

    मौके से 1000 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इसके अलावा 600 लीटर ओपी (स्प्रिट) केमिकल भी मिला है, जिससे नकली शराब बनाई जा रही थी। आरोपितों के पास से 12 बोर की राइफल और चार कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

    ग्रामीण क्षेत्रों में खपाया जाता था

    यहां तैयार की जाने वाली नकली शराब को ग्रामीण क्षेत्रों में खपाया जाता था। शराब नकली न लगे, इसके लिए उसे हूबहू उन्हीं कार्टनों में पैक किया जाता था, जिनमें आबकारी विभाग के ठेकों की शराब आती है। सातों आरोपितों के खिलाफ आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

