मुरैना में फर्जी लोकसेवा केंद्र का भंडाफोड़, 6 महीने में तहसील से बनवा डाले 830 फेक प्रमाण पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पोरसा तहसील में फर्जी लोकसेवा केंद्र सामने आया है। फर्जी लोकसेवा केंद्र संचालक ने तहसील के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ मिलकर 830 से ज्यादा आवेदन पास भी करवा दिए। यह सनसनीखेज मामला पुलिस थाने तक भी पहुंचा, आरोपित को पकड़ा भी गया, इसके बाद थाने में मोटी घूस वसूली हुई, शिकायत करने वाले लोकसेवा केंद्र संचालक को भी हर्जाना दिलवाया गया। इसके बाद मामले को रफा-दफा कर दिया गया। अब शिकायतकर्ता के भी सुर बदल गए हैं।

फर्जी लोकसेवा केंद्र का खुलासा पोरसा लोकसेवा केंद्र के संचालक सत्यभान सिंह उर्फ सत्या तोमर, अनूप सिंह तोमर और विवेक शर्मा ने इस फर्जी लोकसेवा केंद्र का खुलासा किया और 14 अगस्त को थाने में शिकायत लेकर पहुंच गया। लोकसेवा केंद्र के संचालकों ने ही बताया कि पोरसा निवासी धर्मेंद्र राठौर नाम का युवक कंप्यूटर की दुकान की आढ़ में फर्जी लोकसेवा केंद्र चला रहा है। छह महीने से ज्यादा समय से यह नकली लोकसेवा केंद्र चल रहा है, जिसने आय, जाति, जन्म और मूल निवासी प्रमाण पत्र के 830 आवेदन स्वीकृत करवा दिए हैं।

शिकायत के बाद पुलिस ने धर्मेंद्र राठौर को पकड़ा लोकसेवा केंद्र पर जिस आवेदन की फीस 50 से 100 रुपये तक है, उस आवेदन के 800 से 1000 रुपये तक वसूले गए हैं और असली लोकसेवा केंद्र को इन आवेदनों का एक पैसा राजस्व नहीं मिला। शिकायत के बाद पुलिस ने धर्मेंद्र राठौर को पकड़ा। नियमानुसार यह सरकारी योजना में सेंधमारी और धोखाधड़ी का केस है, लेकिन बिना टीआइ के चल रहे पोरसा थाने के पुलिसकर्मियों ने आरोपित धर्मेंद्र राठौर को एक दर्जन से ज्यादा धाराओं का आरोपी बताकर 10 साल तक की सजा की धमकियां देकर दो घंटे से ज्यादा देर तक डराया। थाने के ही एक कर्मचारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, कि आरोपित धर्मेंद्र राठौर से तीन लाख रुपये की वसूली हुई, इसमें से लगभग 40 हजार रुपये बतौर हर्जाना के लोकसेवा केंद्र के संचालक सत्या तोमर को दिलवाए गए। इसके बाद मामले को रफा-दफा कर दिया गया।