मुरैना में कांटे पर पहले बाजरा तुलवाने को लेकर भिड़े किसान, लात-घूंसों के बाद लठ चले, VIDEO वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना कृषि उपज मंडी में विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी खाद के लिए तो कभी पहले उपज तुलवाने के लिए किसानों में मारपीट हो जाती है। शुक्रवार की दोपहर सवा बजे भी ऐसी घटना हुई, जब धर्मकांटे पर उपज से भरी ट्रॉली पहले तुलवाने के लिए किसानों के दो पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल मेवदा गांव के एक किसान ने धान से भरी अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली पहले धर्मकांटे पर लगा दी। इस बात पर लाइन में लगे कुछ किसानों ने विरोध किया।

इसी बात पर मेवदा गांव के किसानों के कुछ किसानों ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि पहले गालीगलौज हुई, फिर लात-घूंसों से मारपीट शुरू हो गई। विवाद का बीच-बचाव करने के लिए कुछ बुजुर्ग लाठी व बेंत के सहारे झगड़े के बीच में आए, तो विवाद कर रहे किसानों ने उनकी लाठी-बेंत छीनकर एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट का वीडियो किसी किसान ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।