    मुरैना में यूरिया खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने किया चक्काजाम, घंटों रुकी रही ट्रैफिक

    मध्यप्रदेश के मुरैना में कैलारस में यूरिया खाद मिलने पर किसानों ने नेशनल हाइवे 552 पर थाने के सामने चक्काजाम कर दिया। खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों का गुस्सा फूटा।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 12:58:42 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 01:01:48 PM (IST)
    मुरैना में यूरिया खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने किया चक्काजाम, घंटों रुकी रही ट्रैफिक
    खाद नहीं मिलने पर फूटा किसानों का गुस्सा।

    1. मुरैना के कैलारस में किसानों का चक्काजाम।
    2. खाद नहीं मिलने पर फूटा किसानों का गुस्सा।
    3. जाम के 1 घंटे तक कोई अधिकारी नही पहुंचा।

    नईदुनिया, मुरैना। कैलारस में यूरिया खाद न मिलने पर किसानों ने नेशनल हाइवे 552 पर थाने के सामने चक्काजाम कर दिया। सुबह साढ़े नौ बजे से जाम एक घंटे लगा रहा। किसानों का आरोप है कि चार दिन से टोकन हाथ मे लेकर घूम रहे है।

    सुबह से लाइनों में लगने के बाद भी खाद नही दिया गया है। कर्मचारी मनमाने तरीके से 11 बजे गोदाम खोलते है दोपहर 3 बजे बंद कर देते है। सैकड़ो किसान महिला पुरुष थाने पर टोकन लेने के लिए जमा हुए है। जाम में हाइवे पर दोनों तरफ वाहन फंस गए। मौके पर जाम के एक घंटे तक कोई अधिकारी नही पहुंचा।

