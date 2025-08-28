मुरैना में यूरिया खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने किया चक्काजाम, घंटों रुकी रही ट्रैफिक

नईदुनिया, मुरैना। कैलारस में यूरिया खाद न मिलने पर किसानों ने नेशनल हाइवे 552 पर थाने के सामने चक्काजाम कर दिया। सुबह साढ़े नौ बजे से जाम एक घंटे लगा रहा। किसानों का आरोप है कि चार दिन से टोकन हाथ मे लेकर घूम रहे है।

यह भी पढ़ें- ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर AC कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर 90 लाख की ठगी... गिरोह का तीसरा सदस्य दबोचा गया

सुबह से लाइनों में लगने के बाद भी खाद नही दिया गया है। कर्मचारी मनमाने तरीके से 11 बजे गोदाम खोलते है दोपहर 3 बजे बंद कर देते है। सैकड़ो किसान महिला पुरुष थाने पर टोकन लेने के लिए जमा हुए है। जाम में हाइवे पर दोनों तरफ वाहन फंस गए। मौके पर जाम के एक घंटे तक कोई अधिकारी नही पहुंचा।