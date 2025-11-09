पहले गिरफ्तार, फिर बीमार... बहाने बनाकर अस्पताल पहुंचा BJP नेता, कलेक्टर ने मंसूबे पर फेरा पानी

मेरी खबरें
    MP News: पोरसा भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया को शनिवार को पुलिस ने किराना दुकानदार की मारपीट करने और उसकी बहन से घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया, और शाम पांच बजे अंबाह जेल भेज दिया, लेकिन जेल से बचने के लिए उसने आते ही जेल प्रबंधन के सामने पेट में दर्द होने पीड़ा जाहिर कर दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 03:42:51 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 03:42:51 PM (IST)
    1. गिरफ्तार होते ही 'बीमार' पड़ा BJP नेता
    2. पेट दर्द का बहाने बनाकर पहुंचा अस्पताल
    3. कलेक्टर आधी रात को ही भेज दिया जेल

    नईदुनिया न्यूज, मुरैना। पोरसा भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया को शनिवार को पुलिस ने किराना दुकानदार की मारपीट करने और उसकी बहन से घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया, और शाम पांच बजे अंबाह जेल भेज दिया, लेकिन जेल से बचने के लिए उसने आते ही जेल प्रबंधन के सामने पेट में दर्द होने पीड़ा जाहिर कर दी। जेल प्रहरी उसे अंबाह अस्पताल ले गए, जहां इलाज से ठीक नहीं हुआ तो अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस बीच यह पूरी घटना कलेक्टर तक पहुंची तो कलेक्टर ने तुरंत ही उसे जेल भेजने के निर्देश दिए, जिस पर रात 12 बजे के करीब वापस अंबाह जेल भेज दिया गया।

    छेड़खानी व मारपीट का है आरोपी

    जानकारी के मुताबिक अटेर रोड संजय वाली गली पोरसा निवासी दीपेंद्र भदौरिया अपने दो साथियों के साथ शुक्रवार की रात को बरगद चौराहा पर स्थित किराना दुकान पर पहुंचा। जहां उसने सामान खरीदा, लेकिन पैसे नहीं दिए। दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसकी मारपीट कर दी, इसके बाद दुकानदार घर में घुसा तो वहां भी घुसककर मारपीट कर दी, बचाव में दुकानदार की बहन आई तो उसकी साड़ी फाड़ दी और बुरी नियत से छेड़खानी कर दी। पुलिस ने दीपेंद्र भदौरिया व उसके दो अज्ञात साथियों पर मारपीट और छेड़खानी की धाराओं में मामला दर्ज किया।


    दीपेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया

    पुलिस ने शनिवार को दीपेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे शाम पांच बजे अंबाह जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचते ही उसने पेट दर्द होने की बात कहना शुरू कर दिया। प्रभारी जेलर नामदेव ने उसे अंबाह अस्पताल भेजा। जहां ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाए और 10 मिनट इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद वह और तेज दर्द होने की बात करने लगा।

    पेट में और तेज दर्द की बात कही

    बीएमओ डॉ. प्रमोद शर्मा ने बताया कि इलाज के बाद उसने पेट में और तेज दर्द की बात कही। अंबाह में अल्ट्रासाउंड करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जिला अस्पताल अल्ट्रासाउंड करवाने भेजा गया था। जिला अस्पताल में रात में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है इसलिए उसे भर्ती कर लिया गया। इसी बीच किसी व्यक्ति ने दीपेंद्र के बहाने मारकर जेल से बचने के लिए जिला अस्पताल में भर्ती होने की बात बता दी। रात में ही कलेक्टर ने तुरंत ही उसे अंबाह जेल भेजने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल ने उसे तुरंत डिस्चार्ज कर दिया और अंबाह जेल भेजा गया।

