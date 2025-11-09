पहले गिरफ्तार, फिर बीमार... बहाने बनाकर अस्पताल पहुंचा BJP नेता, कलेक्टर ने मंसूबे पर फेरा पानी

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। पोरसा भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया को शनिवार को पुलिस ने किराना दुकानदार की मारपीट करने और उसकी बहन से घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया, और शाम पांच बजे अंबाह जेल भेज दिया, लेकिन जेल से बचने के लिए उसने आते ही जेल प्रबंधन के सामने पेट में दर्द होने पीड़ा जाहिर कर दी। जेल प्रहरी उसे अंबाह अस्पताल ले गए, जहां इलाज से ठीक नहीं हुआ तो अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस बीच यह पूरी घटना कलेक्टर तक पहुंची तो कलेक्टर ने तुरंत ही उसे जेल भेजने के निर्देश दिए, जिस पर रात 12 बजे के करीब वापस अंबाह जेल भेज दिया गया।

छेड़खानी व मारपीट का है आरोपी जानकारी के मुताबिक अटेर रोड संजय वाली गली पोरसा निवासी दीपेंद्र भदौरिया अपने दो साथियों के साथ शुक्रवार की रात को बरगद चौराहा पर स्थित किराना दुकान पर पहुंचा। जहां उसने सामान खरीदा, लेकिन पैसे नहीं दिए। दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसकी मारपीट कर दी, इसके बाद दुकानदार घर में घुसा तो वहां भी घुसककर मारपीट कर दी, बचाव में दुकानदार की बहन आई तो उसकी साड़ी फाड़ दी और बुरी नियत से छेड़खानी कर दी। पुलिस ने दीपेंद्र भदौरिया व उसके दो अज्ञात साथियों पर मारपीट और छेड़खानी की धाराओं में मामला दर्ज किया।