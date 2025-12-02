मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दूल्हे काे नींद की झपकी... बोलेरो नहर में गिरी, सातों सवार गाड़ी से निकलकर छत पर बैठ गए

    दूल्हे मनीष को नींद का झपका आ गया, इस कारण बोलेरो का संतुलन बिगड़ा और चलती गाड़ी नजर में जा गिरी। नहर में छह से सात फीट गहरा पानी था, इस कारण गाड़ी आधे से ज्यादा डूब गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी में सात लोग सवार थे, जिनमें छह महीने की बच्ची थी। सभी सात लोग गाड़ी से निकलकर छत पर जाकर बैठ गए।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 07:46:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 07:50:04 PM (IST)
    दूल्हे काे नींद की झपकी... बोलेरो नहर में गिरी, सातों सवार गाड़ी से निकलकर छत पर बैठ गए
    इस तरह से पानी में गिर गई थी बोलेरो।

    HighLights

    1. मुरैना जिले के जौरा के बुरावली की घटना
    2. ग्रामीणाें ने छह महीने की बच्ची को बचाया
    3. सहित सभी सवारों को सकुशल निकाला

    नईदुनिया न्यूज, मुरैना। नहर के रास्ते से जा रही बोलेरो का संतुलन बिगड़ा और पानी से भरी नहर में जा गिरी। बोलेरो में सवार नवदम्पत्ति, छह माह की बच्ची सहित सात लोगों को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाला। मंगलवार की शाम यह हादसा जौरा थाना क्षेत्र के बुरावली गांव के पास हुआ है।

    मिली जानकारी के अनुसार धमकर गांव निवासी रूपनारायण उर्फ मनीष जादौन की शादी 30 नवंबर को हुई है। वह अपनी नवविवाहिता और स्वजनाें को लेकर मंगलवार को बहरारा माता मंदिर पर पूजा करने गया था। शाम के समय मंदिर से लौटते समय बोलेरो गाड़ी को दूल्हा मनीष जादौन ही चला रहा था।


    बताया गया है, कि दूल्हे मनीष को नींद का झपका आ गया, इस कारण बोलेरो का संतुलन बिगड़ा और चलती गाड़ी नजर में जा गिरी। नहर में छह से सात फीट गहरा पानी था, इस कारण गाड़ी आधे से ज्यादा डूब गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी में सात लोग सवार थे, जिनमें छह महीने की बच्ची थी। सभी सात लोग गाड़ी से निकलकर छत पर जाकर बैठ गए, बाद में ग्रामीणों ने उन्हें एक-एक करके सकुशल बाहर निकाला। इसके बाद गाड़ी को भी बाहर निकाला गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.