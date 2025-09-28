Honor Killing: मुरैना में प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने बेटी को मारी गोली, 12वीं की छात्रा का सड़ा गला शव क्वारी नदी से बरामद
MP Honor Killing: मुरैना के शिवनगर में एक वीभत्स घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के चलते 12वीं की छात्रा दिव्या सिकरवार की हत्या उसी के पिता ने 24 सितंबर की रात को गोली मारकर कर दी थी। हत्या के बाद शव को गलेथा गांव के पास क्वारी नदी में फेंक दिया गया था। रविवार सुबह SDRF टीम ने दिव्या का शव सफेद चादर में लिपटा हुआ बरामद किया।
Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 12:31:52 PM (IST)
Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 12:34:19 PM (IST)
पिता ने प्रेम प्रसंग के कारण गोली मारकर बेटी की हत्या की। (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: मध्य-प्रदेश में ऑनर किलिंग का एक भयानक मामला सामने आया है। यहां प्रेम प्रसंग के चलते 12वीं की छात्रा दिव्या सिकरवार निवासी शिवनगर की 24 सितंबर की रात पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गलेथा गांव के पास क्वारी नदी में फेंक दिया।
SDRF को मिला गला हुआ शव
पुलिस टीम शनिवार की दोपहर से शव की तलाश कर रही थी। एसडीईआरएफ की टीम को रविवार की सुबह 11 बजे सफलता मिली। नदी से SDRF को सफेद चादर में लिपटा शव मिला। इसके बाद शव की पहचान पिता व अन्य स्वजन की ओर से की गई। लगभग पांच दिन पानी में रहने के कारण शव बुरी तरह गल चुका है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के भेजेगी।