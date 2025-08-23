Morena में सनकी आशिक की सनक, एकतरफा प्यार में की किशोरी की हत्या, लोडिंग वाहन से कुचला

नईदुनिया प्रतिनिधि, कैलारस। कैलारस के कुर्रोली गांव में दो दिन पहले सड़क हादसे में मारी गई 17 साल की रासना जाटव की गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई थी। हत्या गांव के ही एक सनकी युवक ने की, जो रासना से एक तरफा प्रेम करता था।

गौरतलब है कि 19 अगस्त की शाम 17 वर्षीय रासना जाटव अपने खेत से मवेशी के लिए हरा चारा लेकर आ रही थी। नहर पुलिया पर वाहन की टक्कर से गंभीर घायल हो गई, उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतका के स्वजन पहले दिन से ही इसे हत्या बता रहे थे और कुर्रोली के रहने वाले मोनू जाटव पर हत्या के आरोप लगा रहे थे।