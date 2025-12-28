Morena News: सुबह हुआ राजीनामा, शाम को ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंजा सिद्धनगर क्षेत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। शहर के सिद्धनगर क्षेत्र में शनिवार की शाम ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। यह विवाद शुक्रवार को दो युवकों में हुए झगड़े के बाद हुआ। झगड़े के बाद सुबह दोनों पक्षों में पंचायत बुलाकर राजीनामा हुआ, लेकिन शाम को एक पक्ष ने पथराव और फायरिंग कर दी।
पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर चार नामजद और दो अज्ञातों पर केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम यादव कॉलोनी, रामबाबू मंदिर के पास रहने वाले 16 वर्षीय अनिकेत पुत्र गजेंद्र सिंह राठौर की सिद्धनगर निवासी आरव उर्फ भोला गुर्जर के साथ मारपीट हो गई थी। अनिकेत के दादा राजाराम ने बताया कि भोला गुर्जर ने उसके पोते से शराब व सिगरेट लाने को कहा। अनिकेत के मना करने पर उसे पीट दिया।
इस मामले में शनिवार की सुबह भोला गुर्जर के परिवार ने आकर माफी मांगी और पंचों में राजीनामा हो गया, लेकिन शनिवार की शाम को गजेंद्र सिंह राठौर के घर पर सात-आठ लोगों ने आकर पथराव व फायरिंग कर दी।
इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें पथराव करते, कट्टा-बंदूक के साथ आरोपित दिख रहे हैं। गोलियां चलने की आवाज आ रही है। प्रसारित हुए वीडियो में दो युवक अश्लील हरकतें करते हुए भी दिख रहे हैं। गोलियां लगने से पीड़ित के घर के बाहर की दीवार के प्लास्टर में छेद हो गए।
अनिकेत की शिकायत पर पुलिस ने सिद्धनगर निवासी भोला पुत्र केशव गुर्जर, राजा पुत्र धीरा गुर्जर, धीरा गुर्जर, बारखेड़ा निवासी सुनील गुर्जर और दो अज्ञातों पर केस दर्ज किया है।
बताया यह भी गया है कि राठौर पक्ष के युवकों ने राजीनामा के बाद दूसरे पक्ष के एक युवक के साथ मारपीट कर दी, इससे आक्रोशित दूसरे पक्ष ने फायरिंग कर दी।