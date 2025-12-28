Morena News: सुबह हुआ राजीनामा, शाम को ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंजा सिद्धनगर क्षेत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। शहर के सिद्धनगर क्षेत्र में शनिवार की शाम ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। यह विवाद शुक्रवार को दो युवकों में हुए झगड़े के बाद हुआ। झगड़े के बाद सुबह दोनों पक्षों में पंचायत बुलाकर राजीनामा हुआ, लेकिन शाम को एक पक्ष ने पथराव और फायरिंग कर दी।

चार नामजद और दो अज्ञातों पर केस दर्ज पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर चार नामजद और दो अज्ञातों पर केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम यादव कॉलोनी, रामबाबू मंदिर के पास रहने वाले 16 वर्षीय अनिकेत पुत्र गजेंद्र सिंह राठौर की सिद्धनगर निवासी आरव उर्फ भोला गुर्जर के साथ मारपीट हो गई थी। अनिकेत के दादा राजाराम ने बताया कि भोला गुर्जर ने उसके पोते से शराब व सिगरेट लाने को कहा। अनिकेत के मना करने पर उसे पीट दिया।