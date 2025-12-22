₹39 लाख का भुगतान अटका, मुरैना में ठेकेदार ने नाला बनाने का काम रोका... SP बंगले के सामने खुला छोड़ा गड्ढा

जानकारी के अनुसार नाले के पहले चरण का निर्माण एसपी बंगले से कुछ पहले पूर्व विधायक महाराज सिंह के आवास तक किया गया है, जिसके बाद कार्य बंद कर दिया गया। पूर्व विधायक के निवास के आगे करीब पांच फीट हिस्से में नाला नहीं बनाया गया है, जिससे वह स्थान खुला पड़ा है। इसी स्थान पर ऑफिसर कॉलोनी की ओर जाने वाली पुलिया भी स्थित है, जिसके कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों के गिरने का खतरा बना हुआ है।
इसके अलावा एक्सिस बैंक के ATM तक पहुंचने वाले ग्राहकों के लिए भी यह खुला नाला जोखिम भरा साबित हो सकता है। इस समस्या को लेकर बैंक प्रबंधक ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर अधूरे नाले का निर्माण शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
इसी तरह एसपी बंगला के सामने भी नाले का आधा निर्माण छोड़ दिया गया है। बंगले के गेट और बाउंड्री के पास सड़क किनारे खुदे गड्ढे रात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा रहे हैं। नाला निर्माण कार्य ठप होने का मुख्य कारण ठेकेदार को पहले चरण के कार्य का 39 लाख रुपये का भुगतान न होना बताया गया है। ठेकेदार द्वारा नगर निगम में बिल प्रस्तुत किया जा चुका है। नगर निगम का कहना है कि फरवरी 2026 तक नाले का निर्माण पूर्ण करा दिया जाएगा।