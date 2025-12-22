₹39 लाख का भुगतान अटका, मुरैना में ठेकेदार ने नाला बनाने का काम रोका... SP बंगले के सामने खुला छोड़ा गड्ढा

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: मुरैना शहर में कोर्ट रोड तिराहे से पुराना बस स्टैंड चौराहे के बीच एमएस रोड पर निर्माणाधीन नाले का कार्य भुगतान न होने के कारण ठप पड़ा हुआ है। नगर निगम द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कराए जा रहे इस नाले के अधूरे निर्माण से आमजन को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। खासकर एसपी बंगला और एक्सिस बैंक के बीच नाला खुला पड़ा होने से एटीएम उपयोग करने वाले लोगों के नाले में गिरने की आशंका बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार नाले के पहले चरण का निर्माण एसपी बंगले से कुछ पहले पूर्व विधायक महाराज सिंह के आवास तक किया गया है, जिसके बाद कार्य बंद कर दिया गया। पूर्व विधायक के निवास के आगे करीब पांच फीट हिस्से में नाला नहीं बनाया गया है, जिससे वह स्थान खुला पड़ा है। इसी स्थान पर ऑफिसर कॉलोनी की ओर जाने वाली पुलिया भी स्थित है, जिसके कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों के गिरने का खतरा बना हुआ है।