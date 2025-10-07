विवाहित बेटी प्रेमी संग फरार, सदमे से आहत पिता ने फांसी लगाकर दी जान
MP News: पोरसा में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। शादीशुदा बेटी के एक युवक के साथ भाग जाने से आहत होकर 62 वर्षीय पिता पूरन सिंह कुशवाह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी ज्योति कुशवाह श्रृंगार सामग्री लाने के बहाने पति को छोड़कर गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, और बेटी की गुमशुदगी दर्ज की गई है।
Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 06:40:05 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 06:41:13 PM (IST)
विवाहित बेटी युवक के साथ भागी, तो आहत पिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
- विवाहित बेटी प्रेमी युवक संग भागी।
- आहत पिता ने घर में लगाई फांसी।
- सामान खरीदने के बहाने युवती गायब।
नईदुनिया न्यूज, पोरसा: पति के साथ मायके जा रही महिला सोमवार की दोपहर को पोरसा में श्रृंगार सामग्री लाने के बाहने एक युवक के साथ भाग गई। पति ने जाकर कसमड़ा गांव में महिला के पिता को घटना बताई तो कुछ देर बाद ही आहत पिता ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। महुआ थाना पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया। वहीं पति ने पोरसा थाने पहुंचकर पत्नी के गुमशुदगी दर्ज कराई है।
पति को मिठाई लेने भेजा
आवेदन में पति ने जिस युवक के साथ पत्नी गई है उसका भी उल्लेखनीय है। जानकारी के मुताबिक कसमड़ा गांव निवासी पूरन सिंह कुशवाह उम्र 62 साल की बेटी ज्योति कुशवाह उम्र 20 साल की शादी कुछ माह पूर्व जगदीश कुशवाह निवासी नावली के साथ हुई है। सोमवार को जगदीश पत्नी ज्योति को बाइक से उसके मायके कसमड़ा गांव ले जा रहा था।
पोरसा के जौटई रोड पर पहुंचने पर ज्योति ने बाजार से श्रृंगार सामग्री खरीदने की बात कही, वहीं जगदीश को मिठाई लाने भेज दिया। जगदीश लौटकर आया तो ज्योति गायब हो चुकी थी। उसने पूरी घटना कसमड़ा गांव पहुंचकर ज्योति के पिता पूरन कुशवाह को बताईं। ज्योति के रैपुरा गांव के एक युवक के साथ भागने की बात बताई जा रही थी। इसी बात से आहत पूरन ने शाम पांच बजे अपने घर में फांसी लगा ली।
गुमशुदगी दर्ज कर पड़ताल शुरू
दामाद जगदीश ने इसकी सूचना अपने ताई सास को दी। जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को बरामद कर PM के लिए भिजवाया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जगदीश कुशवाह पोरसा थाने पहुंचा। जिस पर उसने थाने में आवेदन दिया और पत्नी ज्योति के गायब होने की पूरी घटना बताई। इसमें रैपुरा गांव के युवक के साथ जाने की बात कही है। मृतक के स्वजन ने बताया कि रैपुरा गांव का युवक व उसके स्वजन पूरन को धमकी भी देते थे। पोरसा थाना पुलिस ने ज्योति की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी पड़ताल शुरू कर दी है।