विवाहित बेटी प्रेमी संग फरार, सदमे से आहत पिता ने फांसी लगाकर दी जान

नईदुनिया न्यूज, पोरसा: पति के साथ मायके जा रही महिला सोमवार की दोपहर को पोरसा में श्रृंगार सामग्री लाने के बाहने एक युवक के साथ भाग गई। पति ने जाकर कसमड़ा गांव में महिला के पिता को घटना बताई तो कुछ देर बाद ही आहत पिता ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। महुआ थाना पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया। वहीं पति ने पोरसा थाने पहुंचकर पत्नी के गुमशुदगी दर्ज कराई है।

आवेदन में पति ने जिस युवक के साथ पत्नी गई है उसका भी उल्लेखनीय है। जानकारी के मुताबिक कसमड़ा गांव निवासी पूरन सिंह कुशवाह उम्र 62 साल की बेटी ज्योति कुशवाह उम्र 20 साल की शादी कुछ माह पूर्व जगदीश कुशवाह निवासी नावली के साथ हुई है। सोमवार को जगदीश पत्नी ज्योति को बाइक से उसके मायके कसमड़ा गांव ले जा रहा था।

पोरसा के जौटई रोड पर पहुंचने पर ज्योति ने बाजार से श्रृंगार सामग्री खरीदने की बात कही, वहीं जगदीश को मिठाई लाने भेज दिया। जगदीश लौटकर आया तो ज्योति गायब हो चुकी थी। उसने पूरी घटना कसमड़ा गांव पहुंचकर ज्योति के पिता पूरन कुशवाह को बताईं। ज्योति के रैपुरा गांव के एक युवक के साथ भागने की बात बताई जा रही थी। इसी बात से आहत पूरन ने शाम पांच बजे अपने घर में फांसी लगा ली।

गुमशुदगी दर्ज कर पड़ताल शुरू