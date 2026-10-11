बागेश्वर सरकार की रथयात्रा में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, सोमवार को पहुंचेगी पवई, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन

नईदुनिया न्यूज, पवई। सनातन हिंदू एकता रथयात्रा लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 12 अक्टूबर को पवई पहुंच रहे हैं। रथयात्रा में जनसैलाब उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यातायात व्यवस्था को लेकर एसडीओपी शिवा पाठक ने मार्ग परिवर्तन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रथयात्रा के दौरान नगर के मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और वैकल्पिक मार्गों से यातायात संचालित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट एसडीओपी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया जाएगा। भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाई जाएगी और रथयात्रा मार्ग पर पुलिस की पैदल गश्त भी बढ़ाई जाएगी।