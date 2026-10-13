परिवार के खाने में मिलाई नींद की गोलियां, सोते ही ब्वॉयफ्रेंड संग भागी नाबालिग; मुरैना जिले की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना, सबलगढ़। टेंटरा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 साल आठ महीने की किशोरी ने प्रेमी के बहकावे में आकर रात के भोजन में परिवार के लोगों को नींद की गोलियां खिला दीं। मां समेत घर के अन्य लोग गहरी नींद में सो गए तभी किशोरी रात 10 बजे के बाद घर से लापता हो गई।

किशोरी की मां ने टेंटरा पुलिस को पेश शिकायत में लड़की को अगवा करने के मामले में दौर्द विजयपुर के मनीष पुत्र जहार सिंह रावत पर संदेह जताया है। किशोरी का पिता नहीं है। कुछ समय पहले पिता का निधन हो गया था। इसलिए बेटी को अगवा किए जाने की शिकायत उसकी मां की तरफ से टेंटरा थाने में दर्ज कराई गई है।