MP News: बदमाशों ने दुकान में घुसकर कर्मचारी को पीटा, ताबड़तोड़ फायरिंग कर फैलाई दहशत, मची भगदड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। जौरा जौरा कस्बे में फायरिंग की घटनाएं नहीं रुक रहीं। 20 अगस्त को पचबीघा रोड पर हुए विवाद का मामला शांत नहीं हुआ, कि रविवार की शाम पगारा तिराहा पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर पांच-छह आरोपितों ने धावा बोल दिया। पहले लाठियों से कर्मचारी को पीटा, फिर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से अतिव्यस्त पगारा तिराहा पर हड़कंप जैसा माहौल हो गया।

लाठी-डंडों से ओम राठौर को पीटा पगारा तिराहे स्थित बर्धमान बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर बैठे कर्मचारी ओम राठौर कुछ ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे, इसी बीच पांच-छह युवक वहां आ धमके और गालीगलौज करते हुए ओम राठौर को पकड़ लिया। पहले तो लाठी-डंडों से ओम राठौर को पीटा। फिर मारपीट के बाद बदमाशों ने एक के बाद एक तीन फायर कर दशहत फैला दी।