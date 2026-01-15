मेरी खबरें
    By Hariom GaurEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 10:22:36 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 10:28:39 AM (IST)
    मुरैना में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को मारी जोरदार टक्कर, ड्राइवर की मौत और 6 से ज्यादा बच्चे हुए घायल
    बस की टक्कर से घायल लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चों से भरी स्कूल बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 6 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बस अल्ट्रोनियस स्कूल की थी जो गलेथा गांव से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी।

    जानकारी के मुताबिक हादसा गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे पर नीवड़ी गांव के पास हुआ। यहां मुरैना की तरफ से जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को सामने से टक्कर मार दी। इसमें बस के ड्राइवर समसान सिंह सिकरवार(67) की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 6 से ज्यादा बच्चे हादसे में घायल हो गए, उन्हें सिर और हाथ-पैर में चोट लग गई। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।


