मुरैना में जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से चलीं गोलियां, दबंगों ने लाठियों से पीट-पीटकर की युवक की हत्या

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। सरायछौला थाना क्षेत्र के रिठौरा खुर्द गांव में जमीन को लेकर चल रही रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से फायरिंग हुई, उसके बाद एक परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया।

लाठियों से पीट-पीटकर एक युवक को मरणासन्न कर दिया, जिसकी सांसें जिला अस्पताल के डाक्टर ने सीपीआर देकर लौटा लीं, लेकिन मुरैना से ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। सरायछौला पुलिस ने सात लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है।