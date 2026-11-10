मुरैना में खेल का मैदान बना अखाड़ा, 'एक गेंद' के विवाद पर बल्लेबाज के सिर पर दे मारा बल्ला

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना: सालई के ग्राउंड पर सोमवार को क्रिकेट मैच के दौरान बालिंग कर रहे पक्ष के लोगों ने मिलकर बैटिंग कर रहे खिलाड़ी विष्णु कुशवाह के सिर में बल्ले से प्रहार किया, जिससे उसका सिर फट गया और आंख के पास जाहिरा चोट आई है। मारपीट दूसरे युवक की भी की गई लेकिन वह हमलावरों के कब्जे से छूटकर भाग गया। घटित अपराध को लेकर रामपुरकलां पुलिस ने चंद्रपुरा के तीन युवकों के खिलाफ मारपीट का अपराध कायम किया है।
जानकारी के मुताबिक ऐंचवाड़ा के युवक संजू 23 पुत्र रामनिवास कुशवाह व उसका चचेरा भाई विष्णु कुशवाह 27 साल सोमवार को क्रिकेट खेलने के लिए सालई के ग्राउंड पर गए। दोपहर एक बजे बालिंग कर रहे पक्ष के लोगों बाबी कुशवाह, राहुल कुशवाह व अमन कुशवाह निवासी चंद्रपुरा ने ओवर पूरा होने की बात कह दी। इस पर बैटिंग कर रहे संजू कुशवाह ने कहा कि अभी ओवर कहां हो गया। अभी तो एक बाल बची है। इसी बात पर बालिंग कर रहे युवक बैटिंग कर रहे खिलाड़ियों को गाली देने लगे।
मुंहवाद के दौरान आरोपी बाबी कुशवाह, राहुल कुशवाह व अमन कुशवाह ने मिलकर बैट से संजू कुशवाह व विष्णु कुशवाह की मारपीट कर दी। संजू तो आरोपितों के चंगुल से छूटकर भाग निकला। लेकिन आरोपित बाबी कुशवाह न बैट से विष्णु कुशवाह के सिर पर प्रहार किया जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। पुलिस ने संजू कुशवाह की फरियाद पर आरोपितों पर मामला दर्ज किया है।
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