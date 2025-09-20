मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में दिखा अजब-गजब नजारा... सास-बहू ने दी एक साथ परीक्षा, तो दादा-पोते ने भी हल किया पर्चा

    MP News: नव साक्षरता कार्यक्रम के लिए सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं। शनिवार को उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत दिनांक मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। जिले भर में हुई इस परीक्षा में 38,195 परीक्षार्थी शामिल किए हुए।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 10:45:33 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 10:45:33 PM (IST)
    MP में दिखा अजब-गजब नजारा... सास-बहू ने दी एक साथ परीक्षा, तो दादा-पोते ने भी हल किया पर्चा
    पहाड़गढ़ क्षेत्र में परीक्षा देती महिलाएं, जिनमें कई सास-बहू थी।

    HighLights

    1. नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत जिले भर हुई परीक्षा
    2. जिले भर के 1869 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा
    3. परीक्षा में शामिल हुए 38 हजार 195 परीक्षार्थी

    नईदुनिया न्यूज, मुरैना। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा नव साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं। शनिवार को उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत दिनांक मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। जिलेभर में हुई इस परीक्षा में 38,195 परीक्षार्थी शामिल किए हुए।

    1869 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा

    जिले के सातों विकास खंडों में यह अनूठी परीक्षा गांव और वार्ड स्तर पर हुई। जिले भर के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1869 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 15 वर्ष से ऊपर के असाक्षर परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें महिलाओं एवं वृद्धजनों द्वारा उत्साहपूर्वक भगीदारी की। कई स्थानों पर विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ही अपने दादा-दादी तथा अन्य स्वजन को परीक्षा केंद्र तक लेकर पहुंचे।

    दादा-पोते ने हल किया पर्चा

    पहाडगढ़ व सबलगढ़ के कई परीक्षा केंद्र पर सास और बहू परीक्षा देती दिखीं तो पोते और दादा ने भी एक साथ साक्षर बनने के लिए परीक्षा दी। यह परीक्षा जिला जेल तक में हुई, जहां अनपढ़ कैदियों ने छात्रों की तरह जमीन पर बैठकर साक्षर होने के लिए परीक्षा दी। इस परीक्षा के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां से मिली जानकारी के अनुसार साक्षरता परीक्षा के लिए सातों ब्लाकों में 43671 असाक्षरों का पंजीयन था, रविवार को हुई परीक्षा में लगभग 38195 लोग शामिल हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- MP के बड़वाह रेलवे क्रांसिंग ब्रिज में होगा बदलाव, NHAI ने तैयार किया डिजाइन, जानें क्या होगा खास

    परीक्षार्थियों का स्वागत, कई जगह स्वल्प हार भी मिला

    इन अनोखी परीक्षा के लिए सुबह 9 बजे से ही स्कूल खुल गए। कई स्कूलों में परीक्षा देने आए नव साक्षरों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। अंबाह, पोरसा व मुरैना ब्लॉक के कई स्कूलों में छात्र-छात्राओं को स्वल्प हार दिया गया। परीक्षा के लिए मॉनिटरिंग टीमें बनाई गईं। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग दल से जिला शिक्षा अधिकारी एसके सक्सेना, परियोजना समन्व्यक हरीश तिवारी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी शिवराज शर्मा, जिला सह समन्वयक डॉ. हरेंद्र सिंह तोमर, प्राचार्य डाइट डॉ. एसएस तोमर द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.