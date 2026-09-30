मुरैना में अमानवीयता की हदें पारः तीन दिन तक नहीं मिला इलाज, मौत के बाद शव में लगे चींटे तब चेकअप को आए डॉक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। अंबाह सिविल अस्पताल में अमानवीयता की हदों को पार करने वाला मामला सामने आया है। बेसुध युवक तीन दिन वार्ड के पलंग पर पड़ा रहा। दम निकल गया तो शव में चींटे लग गए। एक मरीज के स्वजन की नजर पड़ी, हंगामा हुआ तो डॉक्टर शव का चेकअप करने आए।

इस मामले में अस्पताल प्रबंधन मृतक को मानसिक विक्षिप्त और इलाज की बात कह रहा है, लेकिन वार्ड में भर्ती मरीजों ने कहा कि तीन दिन तक किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। बेहोश हालत में पोरसा चौराहे पर पड़ा था इस बातचीत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, पेशे से कंडक्टर बड़े तोमर सोमवार की दोपहर बेहोश हालत में पोरसा चौराहे पर पड़ा था। सूचना मिलने पर डायल-112 मौके पर पहुंची और पैर से लाचार बड़े तोमर को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया।