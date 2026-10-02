पितृपक्ष में मुरैना के दुकानदारों ने वानर को दिया सम्मान, लाल कफन ओढ़ाकर विधि-विधान से किया अंतिम संस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। पितृपक्ष के दिनों में लोग जहां अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके श्राद्ध मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुरैना के मुख्य बाजार में शुक्रवार को सनातन के प्रति आस्था का अनमोल नजारा दिखा, जब दुकानदारों व समाजसेवियों ने मिलकर एक वानर के शव का अंतिम संकार किया।
सदर बाजार, हनुमान चौराहा क्षेत्र के मकानों और पेडों पर विचरण करने वाले एक वानर (बंदर) ने दम तोड़ दिया। शुक्रवार तड़के से वानर का शव सड़क पर पड़ा था। इस दौरान नगर निगम के सफाईकर्मी बाजार की सड़कों पर झाडू लगाकर चले गए, लेकिन उन्होंने वानर के शव को हाथ तक नहीं लगाया।
सदर बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजेंद्र खेड़ा सुबह 10 बजे दुकान खोलने आए और जब उनकी नजर वानर के शव पड़ी तो उन्होंने तत्काल अपने साथी दुकानदार व समाजसेवियों को बुलाया। सड़क पर पड़े वानर के शव को लाल कफन ओढ़ाया, माला पहनाई। इसके बाद स्कूटी पर शव लेकर बड़ोखर मुक्तिधाम पहुंच गए।
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