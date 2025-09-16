'मेरी बेटी को फोन कर परेशान करते है SDM...', शिकायत मिलते ही कलेक्टर ने हटाया

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। ग्वालियर के चंदन नगर की रहने वाली महिला अपने देवर के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में पहुंची और उसने सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर पर उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं यहां तक लिखा कि उसके परिवार को आत्महत्या करनी पड़ेगी। महिला मूलरूप से सबलगढ़ की रहने वाली है, जो अब ग्वालियर में अपने परिवार के साथ रह रही है।
उसने पत्रकारों को बताया कि एसडीएम अरविंद माहौर उसकी बेटी को फोन पर परेशान करते है। मैसेज करते है। बेटी ने फटकार लगा दी तो सबलगढ़ में उसके देवर को घर बुलाकर धमकाया। जिसका देवर ने वीडियो भी बनाया। हालांकि कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बेटी को परेशान की बजाए परिवार को तंग करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को लेते हुए एसडीएम अरविंद माहौर को हटाकर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर पदस्थ किया है, वहीं सबलगढ़ एसडीएम अब मेघा तिवारी होगीं।
उल्लेखनीय है कि ग्वालियर की महिला अपने सबलगढ़ में रहने वाले देवर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी। ज्ञापन में देवर के द्वारा बताया कि एसडीएम अरविंद माहौर उनसे दुर्भावना रखते हैं। एसडीएम गत पांच सितंबर को उसकी दुकान पर आए और कहा कि तुझे आवास पर बुलाया तो तू क्यों नहीं आया। चुपचाप आ जाना नहीं तो तेरे परिवार को ऐसा फसाऊंगा कि कहीं का नहीं रहेगा। जिस पर महिला का देवर एसडीएम के बंगले पर गया, जहां एसडीएम ने कहा कि तेरे भाई, भाभी व भतीजी को ज्यादा गर्मी चढ़ी है। इसके बाद गालियां दीं। देवर ने यह घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन लोकलाज से शिकायत नहीं की।
अब लगातार उसके परिवार को तंग किया जा रहा था। जिस पर महिला देवर को लेकर कलेक्ट्रेट आई। उसने खुलकर कहा कि एसडीएम उसकी बेटी को रात में मैसेज करते है। पिछले एक साल से यही हालात है। नंबर बदल लिया तो उसे भी पता कर मैसेज करने लगे। सबलगढ़ एसडीएम भी इसी वजह से बनकर पहुंच गए। बेटी ने फटकार दिया तो देवर को बुलाकर धमकाने लगे।
एसडीएम अरविंद माहौर पर छह सितंबर को तहसील के चपरासी सियाराम आदिवासी ने बंगले पर बुलाकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। चपरासी का मेडिकल भी कराया गया था। चपरासी की मारपीट सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने रात 12 बजे एसडीएम का फोन नहीं उठाया था। इससे पूर्व भी कई विवादित मामले सामने आते रहे हैं।