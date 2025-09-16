'मेरी बेटी को फोन कर परेशान करते है SDM...', शिकायत मिलते ही कलेक्टर ने हटाया

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। ग्वालियर के चंदन नगर की रहने वाली महिला अपने देवर के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में पहुंची और उसने सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर पर उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं यहां तक लिखा कि उसके परिवार को आत्महत्या करनी पड़ेगी। महिला मूलरूप से सबलगढ़ की रहने वाली है, जो अब ग्वालियर में अपने परिवार के साथ रह रही है।

बेटी को फोन पर परेशान करते है एसडीएम उसने पत्रकारों को बताया कि एसडीएम अरविंद माहौर उसकी बेटी को फोन पर परेशान करते है। मैसेज करते है। बेटी ने फटकार लगा दी तो सबलगढ़ में उसके देवर को घर बुलाकर धमकाया। जिसका देवर ने वीडियो भी बनाया। हालांकि कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बेटी को परेशान की बजाए परिवार को तंग करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को लेते हुए एसडीएम अरविंद माहौर को हटाकर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर पदस्थ किया है, वहीं सबलगढ़ एसडीएम अब मेघा तिवारी होगीं।