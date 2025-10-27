मेरी खबरें
    MP: तीन टुकड़ों में कटने के बाद भी सांप ने युवती को डसा, अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मौत

    मध्य प्रदेश में मुरैना के नाऊडांडा गांव में पशुओं के लिए घर में चारा काट रही युवती को जहरीले सांप ने डस लिया। स्वजन झाड़ फूंक करवाते रहे। हालत खराब होने पर अस्पताल लेकर गए, जहां मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 12:59:28 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 01:14:13 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मध्य प्रदेश में मुरैना के नाऊडांडा गांव में पशुओं के लिए घर में चारा काट रही युवती को जहरीले सांप ने डस लिया। स्वजन झाड़ फूंक करवाते रहे। हालत खराब होने पर अस्पताल लेकर गए, जहां मौत हो गई।

    युवती को डस लिया

    चौंकाने वाली बात यह है कि दराते से चारे के साथ ही सांप भी कट गया था और उसके तीन टुकड़े हो गए थे। सांप का मुंह वाला हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरा, उसने युवती को डस लिया।

    पिता होरीलाल कुशवाह और अन्य परिजन 18 वर्षीय भारती को इलाज के लिए झाड़ फूंक करने वाले के पास ले गए। अन्य देसी इलाज भी करवाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आखिरी में सबलगढ़ अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।


