सतना में सहायक आबकारी अधिकारी की पत्नी के पेट में लगी गोली, शस्त्र पूजा के बाद बंदूक अलमारी में रखते समय हुआ हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की मंदाकिनी विहार कॉलोनी में बुधवार शाम लाइसेंसी बंदूक से अचानक गोली चलने से सहायक आबकारी अधिकारी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। गोली 50 वर्षीय दीपमाला सिंह के पेट में लगी।

घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन और किराएदार उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर रीवा रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।