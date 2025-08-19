रायसेन में सौतेली बेटी से दुष्कर्म, फिर गर्भपात के लिए अपनी मां से मांगे रुपये, इनकार करने पर हत्या

नईदुनिया न्यूज, सिलवानी (रायसेन)। बम्होरी थाना क्षेत्र के ग्राम दिल्हारी में संदिग्ध हालात में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतका मुन्नीबाई (55) की हत्या उसके ही बेटे संदीप रैकवार ने अपनी पत्नी सीमा रजक के साथ मिलकर की थी। हत्या की वजह भी चौंकाने वाली है। आरोपित ने अपनी 15 वर्षीय सौतेली बेटी से रेप किया था। बेटी के गर्भवती होने पर आरोपित ने अपनी मां से गर्भपात के लिए रुपए मांगे।

सड़ी-गली लाश मिलने से गांव में सनसनी रुपए नहीं मिलने पर उसने पत्नी के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। गौरतलब है कि 15 अगस्त को गुलाब रजक के खलिहान से सड़ी-गली लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। जांच में पता चला कि 10 अगस्त की रात संदीप ने मां से पैसों की मांग की थी। रुपये नहीं देने पर उसने पत्नी सीमा के साथ मिलकर रस्सी से मां का गला दबा दिया और शव को घर के पीछे फेंक दिया।