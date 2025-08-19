मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायसेन में सौतेली बेटी से दुष्कर्म, फिर गर्भपात के लिए अपनी मां से मांगे रुपये, इनकार करने पर हत्या

    मृतका मुन्नीबाई (55) की हत्या उसके ही बेटे संदीप रैकवार ने अपनी पत्नी सीमा रजक के साथ मिलकर की थी। हत्या की वजह भी चौंकाने वाली है। आरोपित ने अपनी 15 वर्षीय सौतेली बेटी से रेप किया था। बेटी के गर्भवती होने पर आरोपित ने अपनी मां से गर्भपात के लिए रुपए मांगे।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 10:26:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 10:26:30 PM (IST)
    रायसेन में सौतेली बेटी से दुष्कर्म, फिर गर्भपात के लिए अपनी मां से मांगे रुपये, इनकार करने पर हत्या
    रायसेन में सौतेली बेटी से किया दुष्कर्म

    HighLights

    1. सड़ी-गली लाश मिलने से गांव में सनसनी।
    2. दुष्कर्म के आरोप में पहले से गिरफ्तार है।

    नईदुनिया न्यूज, सिलवानी (रायसेन)। बम्होरी थाना क्षेत्र के ग्राम दिल्हारी में संदिग्ध हालात में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतका मुन्नीबाई (55) की हत्या उसके ही बेटे संदीप रैकवार ने अपनी पत्नी सीमा रजक के साथ मिलकर की थी। हत्या की वजह भी चौंकाने वाली है। आरोपित ने अपनी 15 वर्षीय सौतेली बेटी से रेप किया था। बेटी के गर्भवती होने पर आरोपित ने अपनी मां से गर्भपात के लिए रुपए मांगे।

    सड़ी-गली लाश मिलने से गांव में सनसनी

    रुपए नहीं मिलने पर उसने पत्नी के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। गौरतलब है कि 15 अगस्त को गुलाब रजक के खलिहान से सड़ी-गली लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। जांच में पता चला कि 10 अगस्त की रात संदीप ने मां से पैसों की मांग की थी। रुपये नहीं देने पर उसने पत्नी सीमा के साथ मिलकर रस्सी से मां का गला दबा दिया और शव को घर के पीछे फेंक दिया।

    दुष्कर्म के आरोप में पहले से गिरफ्तार है आरोपित

    एसडीओपी अनिल मौर्य ने बताया कि आरोपित संदीप को बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उसके द्वारा मां की हत्या का भी खुलासा हो गया। पांच महीने तक लगातार शोषण से बेटी गर्भवती हो गई थी। गर्भपात कराने के लिए आरोपित ने अपनी मां से रुपये मांगे थे, लेकिन मां के इनकार करने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने संदीप रैकवार और उसकी पत्नी सीमा रजक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    इसे भी पढ़ें... Instagram पर प्यार, पति-बच्चों को छोड़ दिल्ली पहुंची महिला, प्रेमी ने पीटकर पति से मांगी फिरौती

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.