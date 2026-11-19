नईदुनिया न्यूज, दिमनी। ग्राम पंचायतों में तालाब निर्माण के नाम पर जमकर धांधली हुई है। जहां पानी का नामोनिशान नहीं, वहां तालाब बताकर लाखों रुपये का घपला कर दिया। मुरैना जनपद की चांदपुर ग्राम पंचायत में भी ऐसा ही हुआ है।

जांच में दो तालाब मिले ही नहीं। एक जगह ऐसी मिली जहां बारिश का पानी जमा था, उसे भी पंचायत रिकॉर्ड में तालाब बता रखा है। सोशल ऑडिट में सामने आई सच्चाई यह सच्चाई ग्राम पंचायतों में करवाई जा रही सोशल ऑडिट में सामने आई है। दरअसल, शासन द्वारा ग्राम पंचायत में हुए विकास कामों की सोशल आडिट स्थानीय रहवासी व युवा समाजसेवियों द्वारा करवाई जाती है। इसके लिए ग्राम सामाजिक एनिमेटर्स (वीएसए) नियुक्त किए जाते हैं।

दो स्थान ऐसे मिले जहां कहीं भी पानी नहीं भरा था मुरैना जनपद की चांदपुर पंचायत में भी वीएसए सुनील तोमर द्वारा विकास कामों का ऑडिट किया जा रहा है। इसी में सामने आया कि पंचायत ने लाखों रुपये की लागत से तीन तालाबों का निर्माण किया है। जिस स्थान पर तालाब बताए गए हैं, उनमें से दो स्थान ऐसे मिले जहां कहीं भी पानी नहीं भरा था। जहां तालाब बताए गए, वहां खेत थे जहां तालाब बताए गए, वहां खेत थे, जिनमें खेती हो रही है। एक अन्य तालाब जिस जगह बताया गया, वहां कई सालों से बारिश का पानी जमा रहता है। पानी भराव से यहां छोटा सा गड्ढा हो गया है। पंचायत ने इस गड्ढे के पास कुछ पत्थर पटककर इसे ही तालाब दर्शा दिया।