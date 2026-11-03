भैया मुझे यहां से ले जाओ... MP में आखिरी बार भाई को किया कॉल, 15 मिनट बाद ससुराल में दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जौरा। सिंघौरा गांव में ब्याही छाया पत्नी राहुल गुर्जर ने सोमवार सुबह 9 बजे अपनी ससुराल में खुदकुशी कर ली। घटना से पहले विवाहिता ने अपने भाई से फोन पर बात की और उसे ससुराल से ले जाने की गुहार लगाई थी। मायके पक्ष के कई लोग पोस्टमार्टम के लिए जौरा अस्पताल पहुंचे, लेकिन मृतका के पिता नहीं आए। मामले की जौरा पुलिस जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, चंद्रपुरा के रहने वाले सत्यवीर गुर्जर पहलवान की बहन छाया 19 साल की शादी आठ महीने पहले सिंघौरा के रहने वाले राहुल गुर्जर से हुई थी। राहुल दूध का व्यवसाय करता है। 15 दिन पहले छाया मायके चंद्रपुरा से लौटकर सिंघौरा ससुराल आई थी।

भाई से की थी आखिरी बातचीत

रविवार रात पति राहुल की पत्नी छाया से कहासुनी हो गई थी। सोमवार सुबह 8 बजे छाया ने अपने भाई सत्यवीर के मोबाइल पर फोन लगाया और करीब 25 मिनट तक बातचीत की और पूछा कि उसका भाई उसके घर कब आएगा। सत्यवीर ने कहा कि अभी सरसों की बोवनी का काम चल रहा है, बोवनी के बाद वह सिंघौरा आएगा।

मां ने किया फोन तो नहीं उठा

भाई से चर्चा के 10-15 मिनट बाद मां ने छाया से बात करने के लिए कॉल किया, लेकिन छाया ने फोन नहीं उठाया, तो मां ने सोचा कि सुबह का समय है, बेटी घर के काम में व्यस्त हो गई होगी। सुबह 9.30 बजे सिंघौरा से चंद्रपुरा मोबाइल फोन से सूचना दी गई कि छाया ने जान दे दी है। इसके बाद चंद्रपुरा से अनेक लोग एकत्रित होकर जौरा अस्पताल पहुंचे। भाई सत्यवीर का कहना है कि पति-पत्नी के बीच तो कहासुनी होती रहती है, लेकिन बहन ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसका पता नहीं चला। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।