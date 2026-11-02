मायके का कहकर कहीं और गई थी महिला, मुरैना में पिता-पति ने मिलकर कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, पोरसा/मुरैना। मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के रतनपुरा कीचौल गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 32 वर्षीय महिला पूजा की उसके पिता और पति ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मायके जाने का कहकर गई, कहीं और से लौटी जानकारी के मुताबिक रतनपुरा गांव निवासी पूजा 32 साल करवाचौथ के दिन मायके जाने की बात कहकर घर से गई थी। दूसरे दिन जब वह लौटी तो पति रामकिशोर को पता चला कि वह मायके नहीं गई थी। पति ने कई बार पूछा कि वह रात भर कहां रही, लेकिन पूजा ने नहीं बताया।