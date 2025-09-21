MP में युवक की हुई मौत, झोलाछाप डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। माताबसैया थाना क्षेत्र के रघुवर कापुरा गांव का एक युवक रविवार को खेरा मेवदा गांव के बरेथा रोड पर एक क्लीनिक पर इलाज कराने के लिए गया था। नीरज को उल्टियों की शिकायत थी। जहां इस झोलाझाप ने उसका इलाज किया तो कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। जिस पर स्वजन व झोलाछाप उसे जिला अस्पताल लाए। जहां उसकी मौत हो गई।

कुछ गोलियां दीं और एक इंजेक्शन लगाया स्वजन ने झोलाछाप पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक रघुवर का पुरा निवासी नीरज पुत्र मुरारीलाल कुशवाह उम्र 22 साल को उल्टी हो रही थीं। जिस पर वह खेरा मेवदा के एक क्लीनिक पर पहुंचा। जहां बैठे झोलाछाप क्लीनिक संचालक ने उसे कुछ गोलियां दीं और एक इंजेक्शन लगाया। जिसके बाद नीरज की हालत बिगड़ गई और उसके हाथ पैरों में ऐंठन शुरू हो गई।