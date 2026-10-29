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नरसिंहपुर अस्पताल परिसर में खड़ी 108 एंबुलेंस पर पथराव, ड्राइवर साइड का फ्रंट कांच क्षतिग्रस्त

पायलट ने बताया कि कांच टूटने से रात के समय मरीजों को लाने-ले जाने में भारी परेशानी होगी। सड़क देखने में दिक्कत आने से आपातकालीन सेवा प्रभावित हो सकती है।

By VARIJ BAJPAIEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 01:53:35 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 01:53:35 PM (IST)
नरसिंहपुर अस्पताल परिसर में खड़ी 108 एंबुलेंस पर पथराव, ड्राइवर साइड का फ्रंट कांच क्षतिग्रस्त
पत्थरबाजी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ एंबुलेंस का कांच। सौजन्‍य कर्मी

HighLights

  1. करतूत से सरकारी आपातकालीन सेवा को नुकसान
  2. पायलट व ईएमटी ने की सख्त कार्रवाई की मांग
  3. आपातकालीन सेवा के संचालन पर संकट हो गया

नईदुनिया न्यूज, नरसिंहपुर। गोटेगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी सरकारी 108 एंबुलेंस को अज्ञात लोगों द्वारा निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है।

आपातकालीन सेवा के संचालन पर संकट

असामाजिक तत्वों ने पत्थर मारकर एंबुलेंस के ड्राइवर साइड का फ्रंट कांच पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे आपातकालीन सेवा के संचालन पर संकट खड़ा हो गया है।

एंबुलेंस मरीज को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी

घटना के संबंध में एंबुलेंस के पायलट ओम नारायण और ईएमटी धनपति ने बताया कि बीती रात करीब 12 बजे एंबुलेंस एक मरीज को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी।

मरीजों को लाने-ले जाने में भारी परेशानी

मरीज का अंदर इलाज चलने के दौरान एंबुलेंस परिसर में खड़ी थी, तभी अज्ञात लोगों ने उस पर पथराव कर दिया। पायलट ने बताया कि कांच टूटने से रात के समय मरीजों को लाने-ले जाने में भारी परेशानी होगी।

गोटेगांव थाने में लिखित शिकायत दर्ज

मामले की सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉ. एसके धुर्वे को देने के साथ ही गोटेगांव थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है।

कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए

स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के हौसले पस्त हो सकें।

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