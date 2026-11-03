नरसिंहपुर में बासी आटे की पूरियां खाने से 45 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती, आनन-फानन में पहुंचे कलेक्टर-एसपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर विकासखंड की शासकीय माध्यमिक शाला समनापुर (चीलाचोन) में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मध्याह्न भोजन में खीर-पूरी खाते ही बच्चे उल्टियां करने लगे। विद्यालय में एकता स्वसहायता समूह द्वारा भोजन बनाकर परोसा जाता है। आरोप है कि समूह द्वारा गांव के एक कार्यक्रम से लाया गया 2 दिन पुराना गुथा हुआ आटा इस्तेमाल कर पूरियां बनाई गई थीं।

दोपहर 1:30 बजे जैसे ही बच्चों ने खाना शुरू किया, तो उन्हें स्वाद अजीब लगा। बच्चों की शिकायत पर प्रधान पाठक गणेशदत्त बादल ने भोजन चखा, तो पूरियों से खटास और हीक आ रही थी। इसके कुछ ही मिनटों बाद बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी।