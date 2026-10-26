सीधी के शिवपुरवा गांव में कोदो खाने से एक ही परिवार के पांच लोग बीमार, दो बच्चों की हालत नाजुक

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। जिले के मझौली थाना क्षेत्र के शिवपुरवा गांव में खाना खाने के बाद एक ही परिवार के पांच सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को एक साथ उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी। देर रात 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले गए हालत बिगड़ने पर देर रात 108 एंबुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इसे प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। दो मासूम बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। भोजन के एक घंटे बाद बिगड़ी तबीयत पीड़ित गोविंद बंसल 52 बर्ष ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे परिवार ने एक साथ भोजन किया था। खाने में लौकी की सब्जी, कोदई और मांस बना था। भोजन करने के करीब एक घंटे बाद ही परिवार के सदस्यों को बेचैनी, उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। देखते ही देखते सभी की हालत बिगड़ने लगी। परिवार में अफरा-तफरी मच गई। पड़ोसियों की मदद से एंबुलेंस को सूचना दी गई।

दो एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल 108 एंबुलेंस के ड्राइवर जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि रात करीब 2 बजे शिवपुरवा से सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के कई लोग बीमार हो गए हैं। सूचना मिलते ही दो एंबुलेंस मौके पर भेजी गईं और सभी मरीजों को जिला अस्पताल सीधी लाया गया।