प्रशासनिक उपेक्षा से उपजा आक्रोश, नरसिंहपुर में दंपती ने जनसुनवाई में दी आत्मदाह की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनसुनवाई उस समय अफरा-तफरी के माहौल में बदल गई, जब रोंसरा गांव के एक व्यथित दंपति ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। पिछले तीन-चार वर्षों से न्याय के लिए सरकारी चौखटों पर सिर पटक रहे पीड़ित जगदीश शर्मा और उनकी पत्नी आरती शर्मा ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए अपनी व्यथा साझा की।

कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती पत्र में जगदीश शर्मा ने बताया कि उनके पड़ोसी प्रकाश पटेल ने स्थानीय लाइनमैन अशोक सराठे की कथित मिलीभगत से उनके खेत में स्थापित बिजली के खंभे, लीड और पाइप जबरन उखाड़ दिए हैं। फरियादी का कहना है कि 26 जनवरी 2025 को की गई लिखित शिकायत के बाद अधिकारियों ने आठ दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया था, जो एक साल बीतने के बाद भी कागजों तक ही सीमित रहा। पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से परेशान दंपति को आर्थिक तंगी के कारण महाराष्ट्र और विदिशा जाकर मजदूरी व यजमानी करने पर विवश होना पड़ रहा है।